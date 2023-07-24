Певицы РФ Слава и Любовь Успенская написали заявление в полицию на Тимура Хайдарова

С хирургом Тимуром Хайдаровым будут разбираться правоохранительные органы. Об этом сообщает издание «News.ru», ссылаясь на Телеграм-канал «Светский хроник».

На днях певица Слава (Анастасия Сланевская) в своих соцсетях пожаловалась на звездного хирурга Тимура Хайдарова, из под скальпеля которого она вышла с кривой грудью, рубцами и шрамами. Как оказалось, она не одна пострадала от действий хирурга. Слава и ее коллега по несчастью певица Любовь Успенская вместе обратились с заявлением в полицию, обвиняя Хайдарова в клевете.

По словам пострадавших, он обвинял артисток в вымогательстве. Кроме правоохранителей жалобы были направлены в Минздрав, Росздравнадзор и Прокуратуру РФ.

По словам адвоката артисток Елены Сениной, они требуют провести проверку клиники доктора, в том числе и с помощью видеозаписей операций. Они хотят разобраться в легальности самой клиники и квалификации ее работников.

В своих соцсетях обе артистки делились с подписчиками предпринятыми шагами. Неожиданно выяснилось, что недовольных врачами этого заведения гораздо больше. Не исключено, что отписавшиеся комментаторы вскоре отнесут правоохранителям коллективную жалобу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»