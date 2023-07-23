Певица Лайма Вайкуле заявила, что Игорь Крутой счел ее предательницей из-за фестиваля в Юрмале

Сегодня, 10:24

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Певица Лайма Вайкуле заявила, что Игорь Крутой счел ее предательницей из-за фестиваля в Юрмале
Фото из открытых источников

Завтра, в среду, 26 июля, начнется масштабный музыкальный фестиваль «Laima Rendezvous Jurmala». Это громкое исполнительское мероприятие проводится в городе Юрмале, Латвия, в том же самом месте, где ранее проходил такой же советский конкурс «Новая волна».

Первый же фестиваль бывшей советской певицы Лаймы Вайкуле состоялся в 2015 году. Данный конкурс песни тогда стал громкой причиной ее конфликта с российским продюсером Игорем Крутым. Композитору сильно не понравилось, что Вайкуле организовала свой концерт в Юрмале именно в то же время, когда многие годы в этом городе Латвии проходила «Новая волна», которая была, как известно, детищем Игоря Яковлевича.

В своём интервью для представителей СМИ Лайма объяснила, что Игорь Крутой был чрезвычайно ревнив в отношении этого фестиваля. Из-за этого он считал все её действия предательством. Лайма сообщила, что она — патриот своего государства, поэтому не хочет, чтобы город Юрмала терял свой самый престижный музыкальный фестиваль.

Вайкуле акцентировала внимание на том, что в Юрмале всегда проводится множество других фестивалей, включая джазовые, а также фестивали классической музыки. Несмотря на конфликт с Крутым, Лайма продолжает проводить свой музыкальный фестиваль. На «Laima Rendezvous Jurmala» приглашены такие знаменитые артисты, как Андрей Макаревич (иноагент в РФ), Андрей Данилко в образе Верки Сердючки, Вера Брежнева и другие. На фестиваль приехала из Израиля и Примадонна Алла Пугачева, которая арендовала виллу в Юрмале.

Певица пока не раскрывает, будет ли она выступать на сцене, но отметила, что обязательно будет присутствовать в зале. Стоит отметить, что проживание в роскошной вилле в Юрмале обходится Алле Пугачевой в несколько миллионов рублей.

Как известно, легендарная российская певица совмещает в Латвии присутствие на музыкальном фестивале «Рандеву Лаймы в Юрмале» с отдыхом и лечением. Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного сетевого портала «StarHit.ru».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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