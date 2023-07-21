Марина Федункив пожаловалась, что муж-иностранец не всегда понимает шутки ее героинь

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Популярная российская актриса, звезда Comedy Woman Марина Федункив в интервью «Телепрограмме» пожаловалась на то, что ее муж Стефано Маджи еще не всегда понимает шутки, которые она озвучивает на сцене.
Знаменитость объясняет это тем, что он итальянец и на территории России живет относительно недавно - всего пять лет. Этогро времени недостаточно для того, чтобы вникнуть в особенности менталитета.
«Я ведь играю женщин из глубинки, а там своя природа существования. Бывает, что весь зал хохочет, а Стефано не понимает, над чем», — рассказала Марина Федункив.
Иногда актриса находит время для того, чтобы объяснить своему супругу-итальянцу «изюминку» шутки той или иной ее героини.
27 августа Марина и Стефано отметят вторую годовщину со дня свадьбы. Ехать куда-то на отдых пара не планирует. Муж занят на работе, а сама Федункив снимается в сериале «Мендельсон».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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