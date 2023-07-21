Дружинина рассказала, как иноагент Максим Галкин познакомился с Пугачевой - видео

Светлана Дружинина стала свидетелем знакомства Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Об этом сообщает издание «Российская газета».

Будучи гостьей шоу «Эмпатия Манучи», известный режиссер Светлана Дружинина рассказала, что в свое время лично наблюдала за знакомством известной Примадонны и артиста-комика Максима Галкина (является в РФ иноагентом). В то время съемочная группа Дружининой снимала «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век 18-й», и нередко съемки проходили в Кремле. Однажды режиссер была на одной из кремлевских встреч во Владимирском зале. Ей сказали, что она будет с «Галкиным». Сначала Дружинина подумала, что речь идет об известном актере Борисе Галкине. Однако вскоре перед ней появился «тоненький, черненький, быстренький — на галчонка похожий» парень.

Недалеко от их стола в зале сидели кремлевские вожди и «эстрадная знать», среди которых была и Алла Борисовна. В тот день Максим Галкин и познакомился со своей будущей женой.

Светлана Дружинина добавила, что сожалеет о решении пары уехать из России: здесь они любимы, а за границей «они никому не нужны».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»