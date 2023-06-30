Аркадий Инин тратит все свободные деньги на морские круизы

«Крутое пике». Что сейчас происходит с рублем на фоне политических событий
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Писатель и сатирик Александр Инин рассказал о том, что тратит свои деньги на морские круизы.
В эфире программы «Секрет на миллион» он отметил, что побывал в 118 столицах, пишет «Вокруг ТВ». Об этом сатирик сообщил в эфире программы «Секрет на миллион» с ведущей Лерой Кудрявцевой.
85-летний писатель отметил, что он повесил в своей квартире на одну из стен карту и отмечает на ней города, в которых побывал. Инин рассказал, что в последнее время предпочитает морские круизы. Самым дорогим было морское путешествие в Австралию и Новую Зеландию. Оно обошлось писателю в 400 тыс. рублей.
По словам Инина, он путешествует кораблями последние лет 20, выбирая многопалубные суда. Во время таких поездок писатель продолжает работать. Ему нравится, что он в любой момент может прийти перекусить, воспользовавшись форматом шведского стола. Вечером же Инин посещает театры.
Когда корабль заходит в порт, Инин всегда отправляется на экскурсии, чтобы посмотреть город, куда он прибыл. По мнению писателя, именно такой отдых он считает идеальным.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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