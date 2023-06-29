Банщикова рассказала, как ее приняли за Анжелику Варум

«Крутое пике». Что сейчас происходит с рублем на фоне политических событий
24 июня на фоне внешнеполитической обстановки рубль показал заметное падение, достигнув тех же значений, что и в марте...Подробнее
Как-то раз сходство с исполнительницей музыкальных композиций Анжеликой Варум сыграло на руку артистке театра и кино Анне Банщиковой. Однако еще задолго до того, как это случилось, ей пришлось выручить звездных коллег. Певцы обратились к Анне с необычной просьбой. Возникла ситуация, в результате которой Дмитрий Маликов должен был выступить с Анжеликой Варум. Но партнерша Димы на этот концерт по какой-то причине не приехала.
«Я тогда сидела в гримерке вместе со всеми, а Дима в растерянности подбегает и почти кричит: «Что мне делать? Как я буду петь дуэтом, когда Маши (настоящее имя Варум) нет? Что мы будем делать?» — рассказала Банщикова эту забавную историю в YouTube-шоу «Света вокруг света».
Как говорит актриса, тогда кто-то из присутствующих решил пошутить и предложил выйти на сцену Анне. В результате все такую идею одобрили. Чтобы перевоплотиться в образ певицы, актриса надела свой синий плащ с леопардовой подстежкой наизнанку. Ей также нанесли легкий грим.
«А спародировать Машу как бы легко, я же актриса все-таки», — уточнила Банщикова, добавив, что вместе с Дмитрием они отрепетировали под плюс и танец.
Такую тему сегодня обсуждают корреспонденты информационного онлайн-портала «Телепрограмма».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
24 июня на фоне внешнеполитической обстановки рубль показал заметное падение, достигнув тех же значений, что и в марте...Подробнее
Российские туристы, побывавшие на отдыхе в Сирии, сравнили эту страну с Италией. История Сирии насчитывает тысячи лет....Подробнее
Российский рубль ослаб на фоне мятежа, который устроили бойцы ЧВК «Вагнер». 30 июня на торгах Мосбиржи доллар впервые с...Подробнее
Российский священник Иоанн Коваль, отстраненный ранее из-за слова «мир» в молитве, был восстановлен в сане московского...Подробнее
Житель американского города Остинтаун Бен Илич решил пожертвовать печень своей матери и спасти ей жизнь. Для этого ему...Подробнее
27 июня правительство Финляндии объявило об ужесточении правил въезда для граждан России. Собственникам недвижимости,...Подробнее
В аналитическом центре НАФИ обратили внимание на то, что последние десять лет россияне стали вдвое больше...Подробнее
Военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что группировка предателей, которая засела в Москве в ожидании военного...Подробнее
В британской разведке MI6 уверены, что сбитый силами ЧВК «Вагнер» во время мятежа российский самолет Ил-22М является...Подробнее
Статистическое ведомство Европейского союза представило сведения за прошлый год о ценах на товары и услуги, которые...Подробнее