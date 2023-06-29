Банщикова рассказала, как ее приняли за Анжелику Варум

Сегодня, 20:14

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Банщикова рассказала, как ее приняли за Анжелику Варум
Фото из открытых источников

Как-то раз сходство с исполнительницей музыкальных композиций Анжеликой Варум сыграло на руку артистке театра и кино Анне Банщиковой. Однако еще задолго до того, как это случилось, ей пришлось выручить звездных коллег. Певцы обратились к Анне с необычной просьбой. Возникла ситуация, в результате которой Дмитрий Маликов должен был выступить с Анжеликой Варум. Но партнерша Димы на этот концерт по какой-то причине не приехала. 

«Я тогда сидела в гримерке вместе со всеми, а Дима в растерянности подбегает и почти кричит: «Что мне делать? Как я буду петь дуэтом, когда Маши (настоящее имя Варум) нет? Что мы будем делать?» — рассказала Банщикова эту забавную историю в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Как говорит актриса, тогда кто-то из присутствующих решил пошутить и предложил выйти на сцену Анне. В результате все такую идею одобрили. Чтобы перевоплотиться в образ певицы, актриса надела свой синий плащ с леопардовой подстежкой наизнанку. Ей также нанесли легкий грим. 

«А спародировать Машу как бы легко, я же актриса все-таки», — уточнила Банщикова, добавив, что вместе с Дмитрием они отрепетировали под плюс и танец.

Такую тему сегодня обсуждают корреспонденты информационного онлайн-портала «Телепрограмма».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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