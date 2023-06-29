Ольга Кузьмина призналась, что расстояние было не проблемой в отношениях с женихом

«Крутое пике». Что сейчас происходит с рублем на фоне политических событий
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Звезда знаменитого телевизионного сериала «Кухня» познакомилась со своим женихом Евгением Апанасевичем во время съемок проекта в Белоруссии. В начале конфетно-букетного периода роман двух влюбленных сердец развивался исключительно на расстоянии. Знаменитость постоянно летала на свидания к своему будущему мужу в Минск. Евгений, соответственно, часто летал к невесте в Москву.
В настоящее время Ольга Кузьмина рассуждает так: основное в подобных отношениях между влюбленными людьми — то, что им необходимо переосмыслить свое отношение к расстоянию. Теперь актриса признается, что время от времени в подобных ситуациях бывает морально сложно. Однако, когда пара влюбленных сердец уж очень сильно хочет «побороть километры», они ищут для этого любые возможности.
«Я даже теперь не могу сосчитать, сколько раз мы с Женей преодолели путь из Москвы в Минск и обратно. Но даже сейчас, когда Женя переехал ко мне жить постоянно, он все равно уже в качестве супруга часто уезжает в Белоруссию по работе, а я часто улетаю в свои командировки. Но мы давно поняли, что расстояние — это не проблема, как многим людям иногда кажется», — написала актриса в личном блоге.
В заключение Кузьмина отметила, что всегда могут находиться отговорки. Например, начальство завалило работой. Но, если речь идет о настоящих чувствах, все эти причины уходят на второй план.
Ранее Ольга Кузьмина рассказала, как именно жених сделал ей предложение.
Такую тему сегодня обсуждают корреспонденты информационного онлайн-портала «Газета.Ru».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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