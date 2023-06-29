Телеведущая РФ Кудрявцева раскритиковала Чулпан Хаматову за поддержку сноса советского памятника в Риге

Знаменитая в Российской Федерации телевизионная ведущая Лера Кудрявцева чрезвычайно болезненно отреагировала на высказывания народной артистки страны Чулпан Хаматовой, полтора года назад эмигрировавшей в Латвию, о сносе памятника Александру Пушкину и ежегодной всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк».

«Памятник российскому поэту Александру Пушкину оккупировали российские власти, они его присвоили. Точно так же они присвоили «Бессмертный полк», отобрав его у независимого проекта. А затем превратили его в бездушный официоз. Поэтому здесь случилась аналогичная ситуация. Присвоили победу, забыли про горе, забыли про трагедию», — эти выражения Хаматова произнесла на радио Латвии.

Лера Кудрявцева написала о своём видении данной ситуации в личном Telegram-канале.

«Так как я наложила на себя запрет и прекратила материться, то меня затошнило в тот момент, когда я прочитала слова Хаматовой о памятнике Пушкину и «Бессмертном полке». Выброса эмоций не происходит, поскольку я держу себя в руках. Поэтому пошла я спать», — заявила Кудрявцева.

В итоге Лера не смогла сдержаться. Телеведущая все-таки выложила несколько фраз с матом в личный ТГ-канал. Это был её ответ на слова Чулпан Хаматовой. Кудрявцева добавила, что раньше актриса сделала много хорошего в России для больных детей, а после отъезда в Европу полностью опозорилась.

Такую тему сегодня обсуждают корреспонденты информационного онлайн-портала «Телепрограмма».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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