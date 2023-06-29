Телеведущая РФ Кудрявцева раскритиковала Чулпан Хаматову за поддержку сноса советского памятника в Риге

«Крутое пике». Что сейчас происходит с рублем на фоне политических событий
24 июня на фоне внешнеполитической обстановки рубль показал заметное падение, достигнув тех же значений, что и в марте...Подробнее
Знаменитая в Российской Федерации телевизионная ведущая Лера Кудрявцева чрезвычайно болезненно отреагировала на высказывания народной артистки страны Чулпан Хаматовой, полтора года назад эмигрировавшей в Латвию, о сносе памятника Александру Пушкину и ежегодной всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк».
«Памятник российскому поэту Александру Пушкину оккупировали российские власти, они его присвоили. Точно так же они присвоили «Бессмертный полк», отобрав его у независимого проекта. А затем превратили его в бездушный официоз. Поэтому здесь случилась аналогичная ситуация. Присвоили победу, забыли про горе, забыли про трагедию», — эти выражения Хаматова произнесла на радио Латвии.
Лера Кудрявцева написала о своём видении данной ситуации в личном Telegram-канале.
«Так как я наложила на себя запрет и прекратила материться, то меня затошнило в тот момент, когда я прочитала слова Хаматовой о памятнике Пушкину и «Бессмертном полке». Выброса эмоций не происходит, поскольку я держу себя в руках. Поэтому пошла я спать», — заявила Кудрявцева.
В итоге Лера не смогла сдержаться. Телеведущая все-таки выложила несколько фраз с матом в личный ТГ-канал. Это был её ответ на слова Чулпан Хаматовой. Кудрявцева добавила, что раньше актриса сделала много хорошего в России для больных детей, а после отъезда в Европу полностью опозорилась.
Такую тему сегодня обсуждают корреспонденты информационного онлайн-портала «Телепрограмма».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
24 июня на фоне внешнеполитической обстановки рубль показал заметное падение, достигнув тех же значений, что и в марте...Подробнее
Российские туристы, побывавшие на отдыхе в Сирии, сравнили эту страну с Италией. История Сирии насчитывает тысячи лет....Подробнее
Российский священник Иоанн Коваль, отстраненный ранее из-за слова «мир» в молитве, был восстановлен в сане московского...Подробнее
Российский рубль ослаб на фоне мятежа, который устроили бойцы ЧВК «Вагнер». 30 июня на торгах Мосбиржи доллар впервые с...Подробнее
Житель американского города Остинтаун Бен Илич решил пожертвовать печень своей матери и спасти ей жизнь. Для этого ему...Подробнее
В аналитическом центре НАФИ обратили внимание на то, что последние десять лет россияне стали вдвое больше...Подробнее
Военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что группировка предателей, которая засела в Москве в ожидании военного...Подробнее
Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что на 6 июля намечена...Подробнее
В британской разведке MI6 уверены, что сбитый силами ЧВК «Вагнер» во время мятежа российский самолет Ил-22М является...Подробнее
Военный эксперт, основатель портала Military Russia.ru Дмитрий Корнев, выступая в эфире «Радио 1», подтвердил...Подробнее