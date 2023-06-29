Мария Погребняк рассказала, как изменилось ее отношение к Наталии Медведевой после выхода в эфир шоу РФ «Новые звезды в Африке»

Прошло всего лишь 2 недели с того момента, как на телевизионном канале ТНТ финишировал первый сезон приключенческого реалити «Новые звезды в Африке». В 15-м выпуске определился победитель.

В соответствии с условиями этого масштабного телевизионного конкурса, лидер проекта забрал себе главный приз — пять миллионов рублей. Однако, многочисленные поклонники этого яркого и зрелищного проекта до сих пор продолжают обсуждать все перипетии жизни звёзд на реке Лимпопо. У зрителей накопилось много вопросов к участникам.

Мария Погребняк, которая была главным претендентом на получение 5 млн рублей, ответила фанатам на один из таких ключевых вопросов. Блогер и бизнесвумен рассказала о том, как изменилось ее отношение к другой участнице, актрисе и комику Наталии Медведевой. На проекте они оказались в разных коалициях, хотя несколько раз делали попытки найти общий язык.

Погребняк призналась, что после того, как она просмотрела все выпуски и узнала, что именно юмористка говорила в «исповедальне», ситуация не прояснилась. Бизнесвумен подчеркнула, что слова Медведевой не удивили ее.

«Сильные люди все говорят в глаза, слабые — за спиной», — заметила бывшая участница приключенческого реалити.

Такую тему сегодня обсуждают корреспонденты информационного онлайн портала «Вокруг ТВ».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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