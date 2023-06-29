Анастасия Волочкова похвасталась шпагатом на руках у Шаляпина и его друга

Бывшая балерина Большого театра города Москвы Анастасия Волочкова накануне ещё раз привлекла к себе повышенное внимание общественности. Как известно, артистка знаменита тем, что чрезмерно увлекается демонстрацией горизонтальных шпагатов.

Экс-балерина продолжает и в настоящее время ими хвастаться. Причём, Анастасия постоянно находит для своих трюков всё новые оригинальные идеи. Вот и сейчас — Волочкова поместила на страницах своего личного блога снимок вместе с дизайнером Сильвериюшем Станиславски.

В тот вечер мужчина приехал к ней домой. Коротая время с молодым человеком, хозяйка дома ожидала в гости ещё и шоумена Прохора Шаляпина и предпринимателя Александра Гришина.

«Пока мы ждем остальных гостей, активно отдыхаем с моим другом Сильвериюшем», — подписала под фото Волочкова.

Когда подъехали ещё два мужчины, отставная балерина попросила их поднять ее на руках и в очередной раз сделала на камеру горизонтальный шпагат.

«Свидание на троих», — прокомментировала свой трюк артистка и повторила его ещё раз, уже будучи на руках у Шаляпина и Станиславски.

Необходимо акцентировать внимание на том, что подписчики Анастасии Волочковой в социальных сетях интернета ожидаемо высмеяли подобное поведение знаменитости.

«Внуки на лето приехали, или на выходные только?», «Пойду, сварю кофе, и буду дальше читать комментарии», «Проветривает», «Прохор уже в пижаме?», «Ну, там все сразу: розы, шпагат, зубы Прохора», «Пациент стабилен», — написали свои отзывы пользователи Сети.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что не знает о доходах возлюбленного своей 17-летней дочери Ариадны.

«Это неважно», — так отозвалась артистка на заданный ей вопрос.

Такую тему сегодня обсуждают корреспонденты информационного онлайн портала «7Дней.ру».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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