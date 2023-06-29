Михалков: «ребятам с орденами» не нужны фильмы об эскортницах

После вручения дипломов выпускникам Академии кинематографического и театрального искусства режиссер Никита Михалков заявил, что «ребятам с орденами» не нужны картины об эскортницах. Режиссер считает, что следует снимать фильмы, отвечающие духу времени.

Говоря о ребятах с орденами, Михалков имел в виду тех, кто вернется домой после СВО. По мнению режиссера, они спросят, чем занимались их соотечественники, когда проливалась кровь. Михалков заявил, что ему будет не стыдно смотреть им в глаза. Режиссер также упомянул, что с 2014 года он неоднократно говорил о необходимости изменения подхода к съемкам фильмов. Сейчас мелодрамы об эскортницах, в которых изобилуют гламурные интерьеры, не нужны.

«В этом смысле моя совесть чиста. Я с 2014 года бил во все колокола. Не слышали, смеялись», — заявил кинематографист.

Он также обратил внимание на то, что сейчас в России начинают появляться картины, которые найдут отклик в сердцах зрителей. В этом контексте Михалков упомянул драму Бориса Хлебникова «Снегирь», в котором рассказывается о блогерах, попавших в крайне неприятную ситуацию после того, как они решили вести съемку на рыболовецком судне для публикаций в Сети. Режиссеру также понравились работы Сергея Урсуляка — фильмы «Праведник» и «Жизнь и судьба» о Второй мировой войне.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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