«Он не по своей воле поехал в Мариуполь». Покинувшая Россию Хаматова проговорилась о Миронове

Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал в Турции
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В начале минувшего года актриса Чулпан Хаматова покинула Россию и поселилась в Латвии, где несколько лет назад купила земельный участок. Актриса осудила проведение СВО на территории Украины. Ее коллеги разошлись во мнениях: одни раскритиковали действия российских властей и тоже уехали, другие остались в России.
Одним из тех, кто не стал уезжать, является актер Евгений Миронов, который продолжает работать в театре Наций и снимается в кино. Но Чулпан Хаматова сомневается в позиции Миронова. В недавнем интервью актриса заявила, что придет время, и Евгений сам обо всем расскажет.
«Я не знаю, как это отразится на Жене там. Поэтому я предлагаю подождать, дождаться тех светлых времен, когда Жене будет безопасно рассказать все свои точки, причины и триггеры. Я точно знаю, что он не по своей воле поехал в Мариуполь», – заявила Хаматова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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