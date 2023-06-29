«Он не по своей воле поехал в Мариуполь». Покинувшая Россию Хаматова проговорилась о Миронове

В начале минувшего года актриса Чулпан Хаматова покинула Россию и поселилась в Латвии, где несколько лет назад купила земельный участок. Актриса осудила проведение СВО на территории Украины. Ее коллеги разошлись во мнениях: одни раскритиковали действия российских властей и тоже уехали, другие остались в России.

Одним из тех, кто не стал уезжать, является актер Евгений Миронов, который продолжает работать в театре Наций и снимается в кино. Но Чулпан Хаматова сомневается в позиции Миронова. В недавнем интервью актриса заявила, что придет время, и Евгений сам обо всем расскажет.

«Я не знаю, как это отразится на Жене там. Поэтому я предлагаю подождать, дождаться тех светлых времен, когда Жене будет безопасно рассказать все свои точки, причины и триггеры. Я точно знаю, что он не по своей воле поехал в Мариуполь», – заявила Хаматова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700