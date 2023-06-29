Пегова уехала из РФ: актриса раскрыла, где поселилась

Сегодня, 09:39

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Пегова уехала из РФ: актриса раскрыла, где поселилась
Актриса Ирина Пегова

Актриса Ирина Пегова рассказала о том, как сейчас проходит ее жизнь.

Ирина Пегова на данный момент одна из самых популярных российских актрис, пишет «7Дней.ру». В этом году выйдет несколько фильмов с ее участием. Похоже, работа отнимает у нее очень много времени и на личную жизнь времени почти не остается.

По словам актрисы, после развода с Дмитрием Орловым ее жизнь очень изменилась. Но она не считает, что эти изменения к худшему. По ее мнению, семейный статус вообще не влияет на то, чувствует себя человек счастливым или нет. В браке можно быть несчастным, и можно жить счастливым для себя.

«Я была счастлива и до замужества, и в замужестве, и после замужества. Счастье — это же самоощущение в этом мире, на него семейный статус никак не влияет», — заявила актриса.

Рассказала Ирина и о том, что сейчас проводит время в Белоруссии. Она показала кадры из дома в Минске. Будет ли актриса там сниматься, или просто решила отдохнуть, она не рассказала.

Пегова жалуется сейчас лишь на то, что у нее начало падать зрение и ей приходится пользоваться очками. В Сети пользователи связывают это с ее резким похудением.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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