Все началось с поцелуя: Николая Баскова очаровала пышногрудая брюнетка

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Похоже, Николай Басков снова решил заняться личной жизнь. Казалось, что после расставания с Викторией Лопыревой и несостоявшейся свадьбы певец поставил крест на отношениях. Но, видимо, концерт, который прошел в конце апреля, может многое изменить в жизни «натурального блондина».
На том выступлении певец спустился в зрительный зал, и на его пути оказалась блогерша и певица Виолетта Чиковани, одетая в платье с внушительным декольте. Николай не смог удержаться и публично накинулся на 29-летнюю красотку, припав к ее груди с поцелуями. Бесстыдная выходка певца шокировала многих. Но, видимо, поступок звезды Виолетту не смутил. Более того, она решила воспользоваться этим случаем.
Предприимчивая девушка пригласила Баскова для съемок в своем новом клипе, и тот дал согласие. Как потом выяснилось, «золотой голос России» не мог отказать пышногрудой брюнетке, ведь она посвятила песню ему и их знакомству. Первые кадры со съемочной площадки, где певец запечатлен рядом с Виолеттой, уже появились в сети. Поклонники предположили, что активная блогерша сделает все, чтобы ее отношения с Басковым в кадрах переросли в реальные.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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