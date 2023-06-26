Астролог Богданов: Полина Гагарина расстанется с новым бойфрендом

Несколько месяцев назад у Полины Гагариной появился новый бойфренд. Пару заметили вместе на прогулке в парке. Молодые люди попали на фото, которое сразу же оказалось в Сети.

Как потом выяснилось, певица встречается со Станиславом Миковым. В соцсетях Миков представлял себя как женатого мужчину. Он выражал свою любовь женщине по имени Оксана Стратулат, называя ее своей единственной и лучшей женой. Но весной 2023 года стало известно о его романе с Гагариной.

Астропсихолог Виктор Богданов рассказал о том, что Полина и ее новый возлюбленный расстанутся. В будущем певица может еще раз выйти замуж, предрек Богданов. По его мнению, следующий брак возможен не раньше 2025 года. Он предположил, что будущий муж Полины будет представителем творческой профессии, но не связан с шоу-бизнесом. Он уверен, что этот брак будет долгосрочным. Однако астропсихолог пока не может сказать, кто станет следующим партнером Гагариной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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