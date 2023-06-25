Дмитрий Певцов пожаловался, что «Вызов» снимали ради прибыли

Посмотрев художественную ленту, снятую российскими кинематографистами на земной орбите, в условиях МКС, своими впечатлениями от фильма «Вызов» поделился российский актер театра и кино и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов.

Дмитрий считает данную картину не иначе, как «хорошим и крепким» кино. Однако при этом народный избранник все же отметил, что второй раз он бы его не стал смотреть.

«Так себе фильм, далеко не шедевр, не останется в анналах однозначно», — добавил он.

Народный артист Российской Федерации акцентировал внимание на том, что при создании художественного фильма «Вызов» его создатели руководствовались исключительно зарабатыванием денег для себя.

«Специалисты, снимающие данное кино, руководствовались теми же принципами, что и продюсеры последние 30 лет: вначале деньги, потом — все остальное», — подчеркнул депутат Госдумы РФ.

Кроме того, Дмитрий Певцов порекомендовал российским гражданам обязательно посмотреть художественный фильм «Русский крест» режиссера Эдуарда Боякова. Он признался, что всегда плачет над этой картиной.

«Фильм трогает, цепляет, он основан на поэме Николая Мельникова, написанной кровью и слезами православного человека. Бояков донес эту поэму до сердца, до души. Я смотрел и оба раза плакал. В разных местах. Вот это настоящее кино», — заявил актер.

Ранее Николай Цискаридзе назвал закулисье Большого театра адом с «убитым» репертуаром.

Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного портала «Аргументы и Факты».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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