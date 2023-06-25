Батурин: Брыльска и Калныньш предали общую историю

Сегодня, 16:59

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Батурин: Брыльска и Калныньш предали общую историю
Фото из открытых источников

Один из самых востребованных российских актеров театра и кино Юрий Батурин в интернет-проекте «Так сказать» высказался об артистах старой советской школы, которые сейчас допускают антироссийские высказывания. В частности, речь зашла о польской актрисе Барбаре Брыльской, которая известна в России по участию в комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, Или с легким паром!», и прибалтийском актере Иваре Калныньше, сыгравшем в советских фильмах «Театр», «ТАСС уполномочен заявить», «Зимняя вишня». 

По словам звезды сериала «Беспринципные», у этих артистов на Западе семья, дети, дом, известность, узнаваемость. Если они не будут строго придерживаться определенной позиции, все это быстро закончится. Кроме того, с возрастом происходят какие-то изменения в «кукушке» сказал Батурин. Он также признался, что разделил людей на «до» и «после». 

«Я могу посмотреть, например, «Иронию судьбы», потому что тогда они были другими людьми. Да, конечно, сегодняшняя история накладывает определенное отношение: тебя предали, ты разочаровался в людях и лишний раз просто не хочешь теребить себе душу, смотреть фильмы с ними», — заявил Батурин.

Наряду с этим актер заметил, что российское телевидение постоянно показывает фильмы с участием людей, которые харкнули в лицо всему народу, всей стране. 

Известно, что Юрий Батурин родился и до 20 лет жил в Украине. В 90-е он переехал в Москву. Родители актера остались в Украине, и у него сложились напряженные отношения с ними.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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