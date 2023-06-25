«Придется заново учиться»: врач Яблуновский оценил первые тренировки фигуриста Костомарова

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Знаменитый спортивный врач Александр Яблуновский ознакомился с роликом, который недавно опубликовал в соцсети фигурист Роман Костомаров, и похвалил его за выбор тренировок на велотренажере.
По словам специалиста, для олимпийского чемпиона по танцам на льду, перенесшего ампутацию стоп, это в данный момент самый подходящий способ реабилитации. Врач убежден, что он поможет Костомарову в сжатые сроки восстановить свою физическую форму. С коньками дело обстоит сложнее - ему придется учиться кататься заново. Ходить, к слову, тоже.
«Физически он, скорее всего, быстро восстановит себя. А вот именно стоять на протезах — вот это будет, наверное, самое сложное. Да, придется заново... Но, я надеюсь, Роман справится», — поведал Яблуновский в беседе с KP.RU.
Велотренажер, на котором занимается сейчас спортсмен, самое лучшее средство реабилитации для него потому, что он задействует все группы мышц, способствует улучшению кровотока, а также ускоряет процесс заживления костей.
Ранее Роман Костомаров показал на видео, как он уже на протезах крутит педали велотренажера. В подписи к ролику он пояснил, что тренировки сложны для него и морально, и физически. Но останавливаться он не собирается - «едем дальше».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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