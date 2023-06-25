«Ленком» назвал «неадекватным» Садальского и опроверг его заявления о Васильевой

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В «Ленкоме» прокомментировали заявление Стаса Садальского о том, что Татьяну Васильеву пригласили заменить покойную Инну Чурикову.
По его словам, театр уже согласовал с ней детали, но пока не спешит ставить имя Татьяны Васильевой в афиши вместо Чуриковой, пишет СтарХит.
Эту информацию опровергли в театре. «Ленком Марка Захарова» опубликовал в Telegram-канале официальный комментарий, касающийся сотрудничества с Татьяной Васильевой.
«Главный поставщик околотеатральных сплетен, «горе-артист» Садальский в своем очередном фантазийном опусе упомянул народную артистку России Татьяну Васильеву. Господину Садальскому захотелось озвучить зародившийся в его неадекватном воображении факт, якобы Татьяна Григорьевна «давно сидит в «Ленкоме» без работы», — заявили в «Ленкоме».
Стоит отметить, что ранее Татьяна Васильева не служила в «Ленкоме». Но известно, что она выйдет на сцену в следующем сезоне, чтобы сыграть в постановках «Женитьба» и «Шут Балакирев».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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