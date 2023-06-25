Скандальный спектакль о СВО, отмененный в пермском театре, покажут в Туле

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Режиссер Александр Борисов, уволенный из Чайковского театра драмы и комедии в Пермском крае, поставил в тульском ТЮЗе спектакль «Смерти нет» о спецоперации. Премьера театральной постановки, в основу которой легли очерки Дмитрия Стешина и проза Захара Прилепина, состоится 28 июля в 18:00.
В постановке Борисов использовал прием перемещения во времени. Спектакль переносит зрителей из событий Великой Отечественной войны в современную ситуацию на территории Украине. Постановка представляет собой размышление о смерти и жизни, верности и предательстве, гуманизме и отчаянии.
В своей работе Борисов обращает внимание зрителей на человеческую природу. Война в спектакле представлена как форма проявления жадности, трусости и предательства. Наряду с этим война демонстрирует достоинство и жертвенность человека.
Ранее спектакль «Смерти нет» Борисов планировал поставить в мае на сцене Чайковского театра драмы и комедии. Но премьера была отменена, а сам режиссер уволен. Борисов обвинил актеров в саботаже, а те в свою очередь заявили, что отказались работать с режиссером после его резких высказываний» в их адрес.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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