Бывшая жена Моргенштерна Дилара вступила в отношения с блогером

В Сети заговорили о том, что у бывшей супруги российского хип-хоп-исполнителя Алишера Моргенштерна* (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) блогерши Дилары Зинатуллиной роман со стримером Славой Бустером.

Об этом пишет «Super.ru», отмечая, что их видели вместе на вечеринке по случаю дня рождения тиктокерши Юли Гаврилиной.

Слава Бустер заехал за Зинатуллиной и забрал ее с вечеринки. Они поцеловались, а потом уехали в ЖК, где проживает Дилара.

Как сообщил источник, недавно Бустер переехал в квартиру к Диларе Зинатуллиной. При этом ранее она не раз заявляла, что у них лишь дружеские отношения, хотя уже ходили слухи о том, что они проводят много времени вместе.

Напомним, Дилара Зинатуллина и Алишер Моргенштерн* расстались менее чем через год после свадьбы. По словам девушки, они не сошлись характерами и решили развестись.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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