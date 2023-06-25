Стало известно, кто помог провести концерт Дианы Арбениной в Ростове, несмотря на его отмену

В Ростове вчера все же состоялся концерт рок-певицы Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы». При этом ранее было объявлено, что он отменен. Многие горожане, а также местные депутаты выступали категорически против выступления артистки. Диана Арбенина стала одной из первых известных российских певиц, которые осудили специальную военную операцию России.

Как пишет издание «Привет Ростов», отмена концерта была... отменена. И за этим якобы стоит влиятельный фанат Арбениной.

Именно благодаря его усилиям Диана и «Ночные снайперы» вчера имели возможность выступить в КСК «Экспресс» на улице Закруткина. Ростовчане явно соскучились по творчеству певицы, ибо еще за час до ее концерта около комплекса выстроилась огромная толпа ее поклонников.

Издание также приводит комментарий военкора Александра Коца об «отмене отмены».

«Все оказалось проще, влиятельный фанат «Ночных снайперов» продавил официальный концерт в Ростове. Отмена выступления была отменена», — сказал он.

Естественно, имя влиятельного фаната Арбениной Коц не назвал.

Ростов, напомним, стал первым городом, с которого начался «Марш справедливости» Евгения Пригожина и бойцов его ЧВК.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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