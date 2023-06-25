Сын рэпера Гуфа отказывается общаться с отцом

13-летний сын Айзы-Лилуны Ай от рэпера Гуфа Сэм заявил, что не будет поддерживать связь с отцом. Мальчик также сообщил, что уже давно с ним не общается. Сэм рассказал, что переживал о том, что рос без отца, и поэтому обратился за помощью к психологу. За кадром Айза произнесла:

«Это грустно, но все будет хорошо».

Что касается реакции самого рэпера на высказывания первенца, то Гуф слова Сэма никак не комментирует. Известно, что с Айзой Гуф развелся в 2014 году. Бывшие супруги пытались нормально общаться после развода, но время от времени они выясняют отношения. В Сети ходили слухи, что музыканта могут лишить родительских прав.

Недавно Гуф слил в сеть личную переписку с бывшей женой. Айза в свою очередь грозилась опубликовать куда более провокационные видео о рэпере, а также заявляла о неком вынужденном решении относительно бывшего мужа. Но в последнее время конфликт поутих, и, судя по всему, противоборствующие стороны смогли примириться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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