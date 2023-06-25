Николай Цискаридзе, артист балета, педагог и телеведущий, в интервью рассказал о тяжелых условиях закулисной жизни в Большом театре, который является одним из самых известных и престижных оперных и балетных театров в мире. Артист назвал сущим адом происходящее в прославленном учреждении, которое является символом русской культуры и искусства.

«Я знаю, где прорвется труба, потому что я прослужил там много лет. А потом мне кто-нибудь рассказывает, что там что-то не то. Нет хозяина в этом заведении, и его нет очень давно, к сожалению», — откровенно заявил народный артист России.

Цискаридзе также высказался о художественной части театра, к которому он относится как к родному дому. По его мнению, советский и русский репертуар убили. Цискаридзе считает, что его необходимо восстановить.

Как известно, Николай Цискаридзе покинул Большой театр в июне 2013 года из-за того, что руководство театра не продлило с ним контракт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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