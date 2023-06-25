Николай Цискаридзе: «закулисье Большого театра — это ад»

Сегодня, 11:34

0

Image 16+
Николай Цискаридзе: «закулисье Большого театра — это ад»
Николай Цискаридзе

Николай Цискаридзе, артист балета, педагог и телеведущий, в интервью рассказал о тяжелых условиях закулисной жизни в Большом театре, который является одним из самых известных и престижных оперных и балетных театров в мире. Артист назвал сущим адом происходящее в прославленном учреждении, которое является символом русской культуры и искусства. 

«Я знаю, где прорвется труба, потому что я прослужил там много лет. А потом мне кто-нибудь рассказывает, что там что-то не то. Нет хозяина в этом заведении, и его нет очень давно, к сожалению», — откровенно заявил народный артист России. 

Цискаридзе также высказался о художественной части театра, к которому он относится как к родному дому. По его мнению, советский и русский репертуар убили. Цискаридзе считает, что его необходимо восстановить.

Как известно, Николай Цискаридзе покинул Большой театр в июне 2013 года из-за того, что руководство театра не продлило с ним контракт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Николай Цискаридзе: «закулисье Большого театра — это ад»

Сегодня, 11:34

Роман Курцын заявил, что избегает любовных треугольников

Сегодня, 11:29

Бузова пожаловалась на холод на съемках шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ

Сегодня, 10:39

«Dni.ru»: Пугачева планирует посетить фестиваль подруги Лаймы Вайкуле в Юрмале

Сегодня, 09:44

Продюсер РФ Максим Фадеев заявил, что устал быть благородным

Сегодня, 08:49

Певица Кристина Орбакайте показала кадры с семейного отпуска в Венеции

Сегодня, 07:24

Оскар Кучера: «Безумная Вайкуле сказала, что США живет в шоколаде. Хочется ее отправить посмотреть на этот шоколад»

Вчера, 20:14

Мария Погребняк рассказала об отношениях с сыновьями

Вчера, 18:24

Бородина призналась в неприязни к храпящим мужчинам

Вчера, 16:54

Суд вынес решение по делу о долге певицы РФ Аллы Пугачевой за дачу в Истре

Вчера, 14:34

Дмитрий Певцов заявил, что уехавшие из РФ должны покаяться

Вчера, 14:04

Садальский рассказал о конкуренции Васильевой с Чуриковой

Вчера, 12:29

Звезда сериала РФ «След» Ольга Копосова о борьбе с раком: «Вырезали большую часть тела»

Вчера, 11:39

Колокольников станет Железным Дровосеком, а Светлана Ходченкова – Бастиндой

25-06-2023, 11:29

«Радио Sputnik»: в странах ЕС хотят, но не могут жить без туристов из РФ

20-06-2023, 20:04

Сериал «Ольга» с Яной Трояновой исчез из онлайн-кинотеатров

20-06-2023, 13:44

Андрей Чуев разводится с женой после шести лет брака

19-06-2023, 21:54

Рэпер ST рассказал, на что потратит вознаграждение за победу в шоу «Новые звезды в Африке»

19-06-2023, 11:49

Певец Дмитрий Маликов объяснил отмену русской культуры бессильной злобой стран Запада

17-06-2023, 19:44

НТВ: Концертов не будет. Что сплотило бежавших из России артистов

17-06-2023, 11:29

Возможно, Вам будет интересно

Lenta.ru: российский турагент опубликовала на платформе «Дзен» список отелей в Турции от 28 тыс. руб

Lenta.ru: российский турагент опубликовала на платформе «Дзен» список отелей в Турции от 28 тыс. руб

Вчера, 08:54

0

Российским туристам рассказали о возможностях бюджетного отдыха в Турции. В блоге «Zametki турагента» опубликован...

Подробнее
Дырки в легких: Врач РФ указал на опасность продукта, которым снижают сахар

Дырки в легких: Врач РФ указал на опасность продукта, которым снижают сахар

26-06-2023, 08:49

0

Врач-пульмонолог Александр Фридлянд рассказал о том, чем опасна любимая многими корица. Корицу называют природным...

Подробнее
«Инфо-помойка»: журналисты уличили Telegram-канал «Рыбарь» в отработке тезисов Минобороны РФ

«Инфо-помойка»: журналисты уличили Telegram-канал «Рыбарь» в отработке тезисов Минобороны РФ

Вчера, 11:22

0

Известный Telegram-канал «Рыбарь», занимающийся аналитикой военных событий, оказался в центре скандала из-за публикации...

Подробнее
TN: Туроператоры рассказали о продажах путевок на Кипр и сложностях оформления документов

TN: Туроператоры рассказали о продажах путевок на Кипр и сложностях оформления документов

Вчера, 12:59

0

После запуска рейсов Jazeera Airways со стыковкой в Кувейте увеличился спрос россиян на туры на Кипр. По словам...

Подробнее
Гусев рассказал, что соединения «Вагнера» покидают Воронежскую область

Гусев рассказал, что соединения «Вагнера» покидают Воронежскую область

25-06-2023, 12:04

0

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ситуации с частным военным формированием «Вагнер» на...

Подробнее
Столтенберг выразил мнение о перемещении компании «Вагнер» в Белоруссию

Столтенберг выразил мнение о перемещении компании «Вагнер» в Белоруссию

Сегодня, 09:09

0

Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение о перемещении подразделений частной военной...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

АТОР: Жителей России в 2023 ждут доступные чистые пляжи Турции

АТОР: Жителей России в 2023 ждут доступные чистые пляжи Турции

Вчера, 11:44

0

Российские туристы могут отправиться в Турцию, чтобы отдохнуть там на чистых пляжах, которые отмечены «Голубым флагом»....

Подробнее
«Два майора» рассказали о проблемах авиации с точностью и красивых докладах о количестве пораженных целей

«Два майора» рассказали о проблемах авиации с точностью и красивых докладах о количестве пораженных целей

Вчера, 14:09

0

Телеграм-канал «Два майора» в свете последних событий решил поднять крайне серьезную проблему. Из тех, о которых не...

Подробнее
Путин продлил срок указа о запрете продажи нефти по условиям ценового верхнего предела

Путин продлил срок указа о запрете продажи нефти по условиям ценового верхнего предела

26-06-2023, 15:59

0

Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил срок действия ранее подписанного указа о запрете продажи...

Подробнее
Граждане РФ вернулись к отдыху после напряженных выходных

Граждане РФ вернулись к отдыху после напряженных выходных

26-06-2023, 15:19

0

Россияне не отказались от отдыха из-за мятежа, который устроили бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом пишет «Коммерсантъ»,...

Подробнее