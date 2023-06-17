Андрей Чуев разводится с женой после шести лет брака

В феврале известный участник скандальной телестройки Андрей Чуев жестко раскритиковал Марину Африкантову за расставание с Романом Капаклы. И вот на днях его супруга рассказала в социальных сетях, что их семья переживает трудности, а после вовсе опубликовала запись, где сообщила о разводе с возлюбленным.

«Очень жаль писать такой пост, но это необходимо… Мы с Андреем приняли сложное решение — подать на развод. Без ссор, обид, криков. Как взрослые. Знаю, что многие этого совсем не ожидали, но такова жизнь», — заявила Виктория Чуева.

Также супруга бывшего участника проекта «Дом-2» поблагодарила его за шесть лет совместной жизни, работу и рождение сына.

«Я благодарна за эти шесть лет, и хочу, чтобы ты всегда помнил — я рядом, и мы навсегда останемся семьей, несмотря ни на что. Хочу, чтобы мы были счастливы, даже если мы будем не вместе. Спасибо тебе за все, и прости меня за все», — заключила Виктория.

Напомним, что блогеры воспитывали двух детей Александра и Лизу от прошлого брака Чуева. Стоит отметить, что участник реалити до сих пор не прокомментировал заявления избранницы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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