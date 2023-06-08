Константин Эрнст назвал голливудское кино «дерьмом»

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст высказался о качестве современных голливудских фильмов.

«С одной стороны, Голливуд — действительно величайшая киномашина мира. С другой стороны, Голливуд последние 15 лет производит такое количество дерьма, что, в общем, может соревноваться со студией Горького 1972 года», — считает Эрнст.

Свое мнение о современном американском кинематографе гендиректор Первого канала объяснил спецификой местного рынка. Он отметил, что профессионалы ушли в производство сериалов, поэтому кино стало «подростковым».

Также недавно советский и российский режиссер Карен Шахназаров сравнил современное кино с наскальной живописью в изобразительном искусстве. Он признался, что всегда выступал против сиквелов.

«Вы удивитесь, но я не считаю кино искусством, хотя в нем работаю всю жизнь», — сказал 70-летний кинематографист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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