Константин Эрнст назвал голливудское кино «дерьмом»

ГЛАС.ru: Житель Анапы рассказал о том, чем город отпугивает туристов
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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст высказался о качестве современных голливудских фильмов.
«С одной стороны, Голливуд — действительно величайшая киномашина мира. С другой стороны, Голливуд последние 15 лет производит такое количество дерьма, что, в общем, может соревноваться со студией Горького 1972 года», — считает Эрнст.
Свое мнение о современном американском кинематографе гендиректор Первого канала объяснил спецификой местного рынка. Он отметил, что профессионалы ушли в производство сериалов, поэтому кино стало «подростковым».
Также недавно советский и российский режиссер Карен Шахназаров сравнил современное кино с наскальной живописью в изобразительном искусстве. Он признался, что всегда выступал против сиквелов.
«Вы удивитесь, но я не считаю кино искусством, хотя в нем работаю всю жизнь», — сказал 70-летний кинематографист.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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