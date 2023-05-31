Стало известно, как выглядят герои фильма «ДМБ» спустя более 20 лет

Сегодня, 22:44

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Стало известно, как выглядят герои фильма «ДМБ» спустя более 20 лет
Фото из открытых источников

В 2000 году состоялась премьера легендарной комедии Романа Качанова «ДМБ». Фильм сходу понравился кинокритикам и зрителям ироничным взглядом на российское общество, жестким солдатским юмором и, конечно же, яркими персонажами. В главных героях, простых парнях «Пуле», «Бомбе» и «Штыке», по воле случая оказавшихся в армии, многие узнали себя, а во второстепенных — прапорщике Казакове, вдове Ларисе, генерал-майоре Талалаеве своих знакомых.

Несмотря на то, что прошло уже 23 года, образы персонажей наверняка еще не стерлись из памяти поклонников фильма. Тем не менее во многих актерах, сыгравших в «ДМБ», узнать тех героев, уже невозможно. 

Стоит напомнить, что картина «ДМБ» — это культовый российский боевик, вышедший на экраны в 2000 году. Режиссером ленты стал Федор Бондарчук, а главные роли исполнили Александр Балуев, Андрей Панин и Сергей Бодров младший.

Сюжет фильма рассказывает о трех друзьях — Вове, Косте и Грине, которые проходят службу в армии в годы развала СССР. Они оказываются в элитном подразделении «ДМБ», где их ждут нелегкие испытания и опасные миссии. Но настоящее испытание ждет их в Чечне, где герои оказываются в самом центре боевых действий. 

Фильм «ДМБ» стал ярким представителем жанра боевика, полным экшена и напряженных сцен. Он показал зрителям жестокую реальность войны и ее последствия для простых людей. В то же время, фильм не лишен юмора и дружеской динамики между главными героями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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