Лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов назвал Пугачеву хабалкой

Сегодня, 10:59

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Лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов назвал Пугачеву хабалкой
Фото из открытых источников

Вадим Степанцов, лидер группы «Бахыт-Компот», который поддерживает российскую армию и выступает с концертами в Донбассе, в интервью YouTube-проекту «Так сказать»  раскритиковал современный образ Аллы Пугачевой. По его словам, Примадонна утратила свой былой лоск. 

Степанцов говорит, что народная артистка никогда не была вежливой, и с начала своей карьеры и до сегодняшнего дня она превратилась в «мадам Брошкину» с замашками бандерши. 

«Из небесного создания и ангела, из человека, в чьих песнях была магия и волшебство, превратилась в хабалище типа: тут сидела и сидеть буду», — заявил музыкант. 
Говоря о современной музыкальной сцене, Степанцов, оставшийся верным своим рок-н-ролльным идеям, несмотря на упадок этого жанра, выражает свое негодование: «Люди из околомузыкального и актерского цехов малообразованные инфантилы, которые следуют стаду и думают, что там, где свобода, там и выгода».

Алла Борисовна Пугачева в настоящее время живет в Израиле со своей семьей. Она не дает там концертов, но время от времени принимает участие в культурных мероприятиях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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