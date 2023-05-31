Эндокринолог России Антонина Гуреева назвала три признака, что вы едите слишком много сахара
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Вадим Степанцов, лидер группы «Бахыт-Компот», который поддерживает российскую армию и выступает с концертами в Донбассе, в интервью YouTube-проекту «Так сказать» раскритиковал современный образ Аллы Пугачевой. По его словам, Примадонна утратила свой былой лоск.
Степанцов говорит, что народная артистка никогда не была вежливой, и с начала своей карьеры и до сегодняшнего дня она превратилась в «мадам Брошкину» с замашками бандерши.
«Из небесного создания и ангела, из человека, в чьих песнях была магия и волшебство, превратилась в хабалище типа: тут сидела и сидеть буду», — заявил музыкант.
Говоря о современной музыкальной сцене, Степанцов, оставшийся верным своим рок-н-ролльным идеям, несмотря на упадок этого жанра, выражает свое негодование: «Люди из околомузыкального и актерского цехов малообразованные инфантилы, которые следуют стаду и думают, что там, где свобода, там и выгода».
Алла Борисовна Пугачева в настоящее время живет в Израиле со своей семьей. Она не дает там концертов, но время от времени принимает участие в культурных мероприятиях.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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