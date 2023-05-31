Лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов назвал Пугачеву хабалкой

Вадим Степанцов, лидер группы «Бахыт-Компот», который поддерживает российскую армию и выступает с концертами в Донбассе, в интервью YouTube-проекту «Так сказать» раскритиковал современный образ Аллы Пугачевой. По его словам, Примадонна утратила свой былой лоск.

Степанцов говорит, что народная артистка никогда не была вежливой, и с начала своей карьеры и до сегодняшнего дня она превратилась в «мадам Брошкину» с замашками бандерши.

«Из небесного создания и ангела, из человека, в чьих песнях была магия и волшебство, превратилась в хабалище типа: тут сидела и сидеть буду», — заявил музыкант.

Говоря о современной музыкальной сцене, Степанцов, оставшийся верным своим рок-н-ролльным идеям, несмотря на упадок этого жанра, выражает свое негодование: «Люди из околомузыкального и актерского цехов малообразованные инфантилы, которые следуют стаду и думают, что там, где свобода, там и выгода».

Алла Борисовна Пугачева в настоящее время живет в Израиле со своей семьей. Она не дает там концертов, но время от времени принимает участие в культурных мероприятиях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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