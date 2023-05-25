Стало известно, кто сыграет злодея в российской адаптации «Постучись в мою дверь»

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Актер Максим Белбородов («За час до рассвета») сыграет антигероя в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Его персонаж станет прототипом Каана Карадага, владельца крупной архитектурной компании в оригинальном шоу.
«Я играю Обухова — это прототип Каана из турецкого сериала. Достаточно скользкий тип, хотя сам он про себя так не думает. Поэтому играть мы его будем «спиной к событию». Изначально я пробовался на Серкана Болата, но прекрасно понимал, что я не Серкан, потому что у меня отрицательное обаяние. Так что авторы совершенно справедливо предложили мне роль антагониста», — признался Белбородов.
По словам актера, он не смотрел турецкий сериал и не планирует знакомиться с первоисточником.
«Хочу сделать своего героя таким, как вижу его я и, конечно, режиссер. Пока у меня был всего один съемочный день. Атмосфера на площадке благоприятная, костюмы просто великолепные, мне кажется, что сериал получится очень красивым», — добавил он.
Отметим, что режиссеры и продюсеры держат интригу и не раскрывают, кто же сыграет главных героев в отечественном проекте — Серкана Болата и Эду Йылдыз. В оригинале их сыграл Керем Бюрсин и Ханде Эрчел.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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