Гузееву засняли в постели с полуголым коллегой

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63-летняя Лариса Гузеева любит эпатировать публику. Привычка к вызывающему поведению закрепилась у телеведущей еще в шоу «Давай поженимся!», однако и после закрытия проекта знаменитость не любит держать себя в рамках. Она откровенно высказывает собственное мнение, не стесняясь в выражениях, делится с подписчиками скабрезными историями, которые стоило бы оставить в прошлом, и ничуть не беспокоится, оказавшись в неловкой ситуации.
Как раз так произошло на съемках, в которых участвует Гузеева. Звезда «Жестокого романса» не раскрывала подробности проекта. Она лишь сообщила, что работает в живописном особняке с шикарным видом. А сегодня выяснилось, что партнером телеведущей стал ее однокурсник и коллега Александр Лыков, известный широкой публике по роли капитана милиции Владимира Казанцева в сериале «Улицы разбитых фонарей».
Артисты лежали на кровати, Лариса Андреевна накрылась одеялом. Звезда была немного растрепана, без макияжа. Лыков, одетый в белую майку, семейные трусы и черные носки, обнял подругу, закинув на нее ногу. Избранница ресторатора Игоря Бухарова с юмором высказалась об этой сцене.
«Через 40 лет нужно было встретиться с однокурсником, чтобы вот это безобразие случилось с нами. Саша Лыков», — объяснила Гузеева.
Ее партнер по кадру робко дополнил собеседницу, пока она держала его за руку.
«Ну я промолчу. Здесь мужчины свое дело делают», — отметил Александр.
После этих слов актриса указала рукой на лицо Лыкова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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