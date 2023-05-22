Подольская о победе Дайнеко на «Фабрике звезд»: «Неважно, какое место ты займешь, главное — что потом»

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Наталья Подольская и Виктория Дайнеко стали популярными благодаря участию в пятом сезоне проекта «Фабрика звезд». Обе вокалистки дошли до финала, певиц даже часто сравнивали друг с другом как самых ярких и сильных.
Обе девушки заявили о себе как хорошие вокалистки и яркие артистки. Но Виктория в какой-то момент оказалась сильнее и завоевала первое место.
Подольскую уже много лет спрашивают, не завидовала ли она Дайнеко. Вот и во время шоу «Ниче святого» HiFi-стриминга «Звук» ведущий Марк Андерсон решил вспомнить старую историю.
«Тогда уже все говорили — и я была с этим согласна — мол, неважно, кто какое место занимает. А вы помните, кто второе место занял? Я вам скажу — Руслан Масюков. Классный парень, кстати! И мы подводим к моему ответу — неважно, какое место ты займешь, главное — что будет потом с твоим местом в жизни», — говорит артистка.
Судьбы певиц сложились по-разному. В определенный момент Викторию Дайнеко называли чуть ли не лучшей певицей на нашей эстраде. Из-за харизмы и вокальных данных ее называли «второй Агилерой», но постепенно бешеная популярность звезды ушла на второй план.
Подольская же всегда была на слуху, записывала композиции и продолжает это делать — в апреле у нее выходит долгожданный альбом, который она создавала несколько лет.
Кстати, Руслан Масюков который после проекта пропал с радаров поклонников, стал работать продюсером, а также занялся психологией и теперь практикует. К нему идут семейные пары, попавшие в кризисную ситуацию, а также люди с психотравмами и коммуникативными проблемами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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