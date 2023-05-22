Актриса Индира Варма сыграет загадочную герцогиню в новом сезоне «Доктора Кто»

Вчера, 22:14

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Актриса Индира Варма сыграет загадочную герцогиню в новом сезоне «Доктора Кто»
Фото из открытых источников

Актриса Индира Варма, наиболее известная по роли Элларии Сэнд в сериале «Игра престолов», сыграет таинственную герцогиню Сьюзи в новом сезоне «Доктора Кто». Стало известно, что Варма уже играла эту роль в спин-оффе «Доктора Кто» — сериале «Торчвуд» 2006 года. 

К 60-летнему юбилею культового сериала на YouTube-канале проекта появились тизеры трех специальных эпизодов: «Звездный зверь», «Дикое синее вдалеке» и «Хихиканье». При этом в последней серии показали антагониста в исполнении Нила Патрика Харриса.

Перед релизом нового сезона выйдут три специальных эпизода, в которых к роли Доктора вернётся Дэвид Теннант. Стоит добавить, что релиз выпусков запланирован на вторую половину 2023 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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