Актриса Индира Варма сыграет загадочную герцогиню в новом сезоне «Доктора Кто»

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Актриса Индира Варма, наиболее известная по роли Элларии Сэнд в сериале «Игра престолов», сыграет таинственную герцогиню Сьюзи в новом сезоне «Доктора Кто». Стало известно, что Варма уже играла эту роль в спин-оффе «Доктора Кто» — сериале «Торчвуд» 2006 года.
К 60-летнему юбилею культового сериала на YouTube-канале проекта появились тизеры трех специальных эпизодов: «Звездный зверь», «Дикое синее вдалеке» и «Хихиканье». При этом в последней серии показали антагониста в исполнении Нила Патрика Харриса.
Перед релизом нового сезона выйдут три специальных эпизода, в которых к роли Доктора вернётся Дэвид Теннант. Стоит добавить, что релиз выпусков запланирован на вторую половину 2023 года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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