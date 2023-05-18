Артистка Ольга Остроумова пятый раз стала бабушкой

Вчера, 22:59

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Артистка Ольга Остроумова пятый раз стала бабушкой
Артистка Ольга Остроумова

Актриса Ольга Остроумова на днях сообщила о рождении внучки. Остроумова отметила, что внучка появилась на свет три месяца назад. Девочку назвали Этери. По словам актрисы, ее дочь Ольга уже вернулась в театр, где продолжает выступать. Она добавила, что их близкая знакомая медсестра помогает дочери с уходом за ребенком.

«Сейчас 3 месяца малышке. Ольга уже играет в театре. Ей помогает женщина, которая мне в свое время очень помогала с Валей – она медсестра, я с ней по любому поводу советовалась, когда Валя себя плохо чувствовала», — рассказала артистка.

Ольга Остроумова добавила, что ей нравится быть бабушкой. У нее теперь пятеро внуков. Двое детей — у дочери Ольги, а трое — у сына Михаила.

«Они все меня зовут бабуля. Мне это очень нравится. Со всеми я, конечно, нянчилась. Сейчас, очень плотно работаю — в театре у меня три спектакля, четвертый репетирую. То есть занятость достаточно большая, да и сил меньше, и здоровья», — рассказала Ольга Остроумова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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