Телеведущая Оксана Федорова спровоцировала слухи о своей беременности

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45-летняя телеведущая Оксана Федорова на днях спровоцировала слухи о своей третьей беременности. Так, у себя в социальных сетях она опубликовала фото, где позирует в белом платье с завышенной талией.
Подписчики телеведущей начали поздравлять ее в комментариях, но отвечать им Оксана Федорова не торопится. Впрочем, среди поклонников нашлись и те, кто посчитал, что на снимках у Оксаны выбраны неудачные ракурсы.
Напомним, что победительница конкурсов красоты счастлива в браке уже более десяти лет. Вместе с супругом они воспитывают двоих детей. Модель неоднократно рассказывала, что задумывается о третьем ребенке, поэтому в Сети часто появлялись слухи о ее беременности, которые в итоге ни разу так и не были подтверждены.
Оксана старается вести закрытый образ жизни и достаточно редко делится кадрами с мужем и детьми. Супруга она снимает исключительно со спины, поскольку из-за специфики работы ему нежелательно «светиться» в социальных сетях. Несмотря на то, что завистники периодически разводят пару, супруги все еще вместе. За 12 лет совместной жизни Оксана и Андрей ни разу не давали повода усомниться в своих чувствах. Модель иногда откровенничает с поклонниками в личном блоге и рассказывает им о своей привязанности к мужу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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