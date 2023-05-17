Телеведущая Оксана Федорова спровоцировала слухи о своей беременности

Сегодня, 21:09

0

Image 16+
Телеведущая Оксана Федорова спровоцировала слухи о своей беременности
Фото из открытых источников

45-летняя телеведущая Оксана Федорова на днях спровоцировала слухи о своей третьей беременности. Так, у себя в социальных сетях она опубликовала фото, где позирует в белом платье с завышенной талией. 

Подписчики телеведущей начали поздравлять  ее в комментариях, но отвечать им Оксана Федорова не торопится. Впрочем, среди поклонников нашлись и те, кто посчитал, что на снимках у Оксаны выбраны неудачные ракурсы. 

Напомним, что победительница конкурсов красоты счастлива в браке уже более десяти лет. Вместе с супругом они воспитывают двоих детей. Модель неоднократно рассказывала, что задумывается о третьем ребенке, поэтому в Сети часто появлялись слухи о ее беременности, которые в итоге ни разу так и не были подтверждены.

Оксана старается вести закрытый образ жизни и достаточно редко делится кадрами с мужем и детьми. Супруга она снимает исключительно со спины, поскольку из-за специфики работы ему нежелательно «светиться» в социальных сетях. Несмотря на то, что завистники периодически разводят пару, супруги все еще вместе. За 12 лет совместной жизни Оксана и Андрей ни разу не давали повода усомниться в своих чувствах. Модель иногда откровенничает с поклонниками в личном блоге и рассказывает им о своей привязанности к мужу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Телеведущая Оксана Федорова спровоцировала слухи о своей беременности

Сегодня, 21:09

SHAMAN заявил, что на его концертах появляется все больше мужчин

Вчера, 19:19

Валерия Ланская рассказала, что ей пообещал фигурист Роман Костомаров

Вчера, 14:49

Эдгард Запашный подверг критике телеведущую РФ Андрееву и обвинил её в лицемерии

Вчера, 09:49

Дрессировщик РФ Эдгард Запашный назвал работу президента самой сложной профессией в мире

17-05-2023, 19:34

В Сети беспокоятся за изменения во внешности 11-летней дочери певца Филиппа Киркорова Аллы-Виктории

16-05-2023, 22:34

«Хочет обратно»: вскрылось, почему Максим Галкин решил снять с себя статус иноагента

16-05-2023, 12:34

Как Анжелика Варум выглядит без макияжа

15-05-2023, 18:29

Дочь Любови Успенской в шоу «Две звезды. Отцы и дети» вышла на сцену в просвечивающем платье

15-05-2023, 08:09

Охлобыстин: Прибывшая в Москву Пугачева была шокирована, что в России есть что-то важнее ее самой

14-05-2023, 19:34

Внучка умершего модельера Вячеслава Зайцева поделилась воспоминаниями о работе с дедушкой

14-05-2023, 08:19

Певица РФ Лолита уехала из России в Болгарию на отдых с родными

13-05-2023, 23:04

Владимир Гостюхин признался, что его не удивили антироссийские действия Смольянинова

13-05-2023, 15:39

Певица в РФ Ольга Бузова заявила, что экс-супруг Дмитрий Тарасов должен навсегда забыть её имя

12-05-2023, 07:09

Иранский маньяк во имя Аллаха очищал городские улицы от проституток. Каким получился триллер об охоте на него?

11-05-2023, 23:44

Сестра актрисы Нонны Мордюковой рассказала о конфликте в семье из-за наследства: «Её угробили»

11-05-2023, 21:59

Телеведущая Ксения Бородина призвала остановить травлю актрисы Юлии Высоцкой

11-05-2023, 09:49

Дуэт актрисы РФ Апексимовой с внучкой Долиной раскритиковали на Первом канале

11-05-2023, 07:49

Звезда «Дома-2» Никита Барышев приехал в отпуск домой после семи месяцев в зоне СВО

10-05-2023, 18:44

Актер Владимир Гостюхин: «То, что сейчас снимают про войну, — это, в основном, кошмар»

9-05-2023, 11:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«АиФ»: Генерал РФ Бужинский проинформировал о возможном сроке завершения СВО на Украине

«АиФ»: Генерал РФ Бужинский проинформировал о возможном сроке завершения СВО на Украине

Сегодня, 15:44

0

О том, когда завершится «военная спецоперация» РФ на территории Украины, высказался генерал ВС РФ в отставке Евгений...

Подробнее
Военкор Линин: ракеты Storm Shadow могут долететь из Украины до Ростова и Тулы за полчаса

Военкор Линин: ракеты Storm Shadow могут долететь из Украины до Ростова и Тулы за полчаса

17-05-2023, 09:29

0

Поставленные Великобританией Киеву дальнобойные крылатые Storm Shadow представляют серьезную угрозу для различных...

Подробнее
На Савушкина 17 мая произошло ДТП с участием машины ДПС

На Савушкина 17 мая произошло ДТП с участием машины ДПС

17-05-2023, 23:09

0

В среду, 17 мая, в Приморском районе Северной столицы произошла дорожная авария. Автомобиль ДПС пробил ограждение на...

Подробнее
Огонь уничтожил квартиру в доме на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге

Огонь уничтожил квартиру в доме на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге

16-05-2023, 22:09

0

В доме на углу набережной Фонтанки и переулка Бойцова в Северной столице пожар удалось локализовать. Данная информация...

Подробнее
Baza: на железной дороге в Крыму близ Бахчисарая прогремел взрыв

Baza: на железной дороге в Крыму близ Бахчисарая прогремел взрыв

Вчера, 09:09

0

Утром сегодня, 18 мая, в Симферопольском районе Крыма прогремел взрыв на железной дороге. Информацию об этом узнал и...

Подробнее
Реклама ЧВК «Вагнер» была запечатлена на газелях в Ярославле

Реклама ЧВК «Вагнер» была запечатлена на газелях в Ярославле

Вчера, 16:55

0

Как сообщает издание « 76.ru », очевидцы города Ярославль увидели и сфотографировали на улицах города рекламу Группы...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Первые пассажиры рейса Москва-Тбилиси прокоментировали возобновление авиасообщения

Первые пассажиры рейса Москва-Тбилиси прокоментировали возобновление авиасообщения

Сегодня, 13:19

0

15 мая в России был снят визовый режим для граждан Грузии. Уже 20 мая некоторые авиакомпании получили разрешение на...

Подробнее
В Нижнем Тагиле у скончавшегося мужчины изъяли органы без ведома жены

В Нижнем Тагиле у скончавшегося мужчины изъяли органы без ведома жены

17-05-2023, 14:59

0

Жительница Нижнего Тагила в 2018 году похоронила мужа и только спустя четыре года узнала, что у супруга изъяли органы...

Подробнее
Орские школьники перевели деньги в поддержку ВС Украины

Орские школьники перевели деньги в поддержку ВС Украины

Сегодня, 14:24

0

В Орске Оренбургской области двое школьников в свободное от учебы время решили подработать курьерами. Они выполнили...

Подробнее
Туроператоры начали формировать путевки в Грузию

Туроператоры начали формировать путевки в Грузию

17-05-2023, 11:49

0

В Грузии заметно возрождается туризм — страна возвращается на туристический рынок. Туроператоры уже разрабатывают...

Подробнее