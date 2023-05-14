В Сети обсуждают, как изменилась дочь Киркорова

Пока Филипп Киркоров греется на солнце в Греции, его дети проводят время с дедушкой. На днях Алла-Виктория с братом Мартином сходили на премьеру мультфильма «Трио в перьях 2» в сопровождении Бедроса Киркорова. На следующий день в Сети началось бурное обсуждение изменений во внешнем виде 11-летней дочери Филиппа Бедросовича.

Фанаты обратили внимание на то, что Алла-Виктория поправилась и тут же забили тревогу, что у подростка проблемы со здоровьем.

«А что с вашей дочерью? Она так сильно поправилась? Не болеет?» — переживают поклонники.

Филипп Киркоров бестактные вопросы о здоровье своей дочери проигнорировал. Можно предположить, что дело в неудачном ракурсе, так как на других недавних снимках она выглядит такой же стройной, как обычно. Даже если она и немного набрала лишний вес, это является нормой для подростка.

Как раз недавно звездный отец рассказывал о том, как меняются по мере взросления его дети. Алла-Виктория танцует, рисует и с недавних пор занимается музыкой. Она уже дебютировала на большой сцене, выступив на юбилейном вечере своего дедушки. Мартин же увлекается футболом и дизайном одежды. Летом в свой день рождения сын Киркорова представит первые готовые наряды из коллекции, на которую его вдохновила сестра.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700