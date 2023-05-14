В Сети обсуждают, как изменилась дочь Киркорова

ТурПром перечислил 16 отелей в Турции, снизивших цены для туристов РФ в мае 2023 года
В ТурПроме рассказали о том, в каких отелях Турции решили снизить цены на отдых для российских туристов. О том, что в...Подробнее
Пока Филипп Киркоров греется на солнце в Греции, его дети проводят время с дедушкой. На днях Алла-Виктория с братом Мартином сходили на премьеру мультфильма «Трио в перьях 2» в сопровождении Бедроса Киркорова. На следующий день в Сети началось бурное обсуждение изменений во внешнем виде 11-летней дочери Филиппа Бедросовича.
Фанаты обратили внимание на то, что Алла-Виктория поправилась и тут же забили тревогу, что у подростка проблемы со здоровьем.
«А что с вашей дочерью? Она так сильно поправилась? Не болеет?» — переживают поклонники.
Филипп Киркоров бестактные вопросы о здоровье своей дочери проигнорировал. Можно предположить, что дело в неудачном ракурсе, так как на других недавних снимках она выглядит такой же стройной, как обычно. Даже если она и немного набрала лишний вес, это является нормой для подростка.
Как раз недавно звездный отец рассказывал о том, как меняются по мере взросления его дети. Алла-Виктория танцует, рисует и с недавних пор занимается музыкой. Она уже дебютировала на большой сцене, выступив на юбилейном вечере своего дедушки. Мартин же увлекается футболом и дизайном одежды. Летом в свой день рождения сын Киркорова представит первые готовые наряды из коллекции, на которую его вдохновила сестра.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В ТурПроме рассказали о том, в каких отелях Турции решили снизить цены на отдых для российских туристов. О том, что в...Подробнее
Автор блога из Российской Федерации испытал на себе множество самых разных проблем, когда пытался конвертировать...Подробнее
У сотрудника ЧВК «Вагнер» не получилось отправить письмо основателя организации Евгения Пригожина главе Министерства...Подробнее
В поселке Халино Курской области, всего в пяти километрах от военного аэродрома, был найден хвост неизвестного...Подробнее
В Северную столицу на винтокрылой машине госпитализировали ребенка с очень серьезными ожогами. Его доставили из Пскова...Подробнее
Ситуацию со сбитыми в Брянской области воздушными средствами прокомментировал в эфире радиостанции «Говорит Москва»...Подробнее
Россиянам не рекомендуется в ближайшие недели ездить в качестве туристов в Турцию. Это связывается с обострившейся...Подробнее
Пациентам больниц в Еманжелинском районе Челябинской области приходится покупать расходники за свои деньги. Как...Подробнее
Исследователи Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали алгоритм шифрования, который...Подробнее
В грузинском законодательном органе зарегистрирован разработанный проект закона, относящиеся к регулированию вопроса...Подробнее
Комментировать