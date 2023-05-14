«Хочет обратно»: вскрылось, почему Максим Галкин решил снять с себя статус иноагента

Сегодня, 12:34

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«Хочет обратно»: вскрылось, почему Максим Галкин решил снять с себя статус иноагента
Максим Галкин

Следом за исполнительницей музыкальных композиций Земфирой (признан иноагентом) комик Максим Галкин* (признан иноагентом) также поспешил избавиться от своего статуса иноагента. Его Минюст РФ занёс в соответствующий перечень за соответствующее поведение. А теперь артист возомнил себе, что не соответствует ему. 

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит прошение и иск телеведущего о требовании исключить его из этого списка. Как оказалось, за границей такие люди многое теряют. Иноагенты не могут заключать госконтракты, сниматься в рекламе, осуществлять сделки купли-продажи, перечислять деньги через банковские счета. Им сразу же Россия инкриминирует финансирование иностранных агентов. Даже 6-этажный замок в деревне Грязь его владелец из-за этого продать не может. 

Звезда «Глухаря» актриса Виктория Тарасова считает, что Галкину* успех в этом деле не светит. После всех оскорблений российского народа, властей и своих коллег, которые он себе позволил, находясь в Израиле, вряд ли он может рассчитывать на какие-то снисхождения для себя. Юморист пока не комментирует свое стремление избавиться от громкого статуса. 

Имеется ещё одна версия, почему он молчит в последнее время. Иноагент обязан каждое полугодие отчитываться о своих финансах: по пунктику все доходы и расходы должны быть расписаны. И вероятность того, что супруг Примадонны не хочет раскрывать свои денежные дела, очень высока. Об этом сообщили журналисты новостного источника «Комсомольская правда».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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