«Хочет обратно»: вскрылось, почему Максим Галкин решил снять с себя статус иноагента

ТурПром перечислил 16 отелей в Турции, снизивших цены для туристов РФ в мае 2023 года
В ТурПроме рассказали о том, в каких отелях Турции решили снизить цены на отдых для российских туристов. О том, что в...Подробнее
Следом за исполнительницей музыкальных композиций Земфирой (признан иноагентом) комик Максим Галкин* (признан иноагентом) также поспешил избавиться от своего статуса иноагента. Его Минюст РФ занёс в соответствующий перечень за соответствующее поведение. А теперь артист возомнил себе, что не соответствует ему.
Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит прошение и иск телеведущего о требовании исключить его из этого списка. Как оказалось, за границей такие люди многое теряют. Иноагенты не могут заключать госконтракты, сниматься в рекламе, осуществлять сделки купли-продажи, перечислять деньги через банковские счета. Им сразу же Россия инкриминирует финансирование иностранных агентов. Даже 6-этажный замок в деревне Грязь его владелец из-за этого продать не может.
Звезда «Глухаря» актриса Виктория Тарасова считает, что Галкину* успех в этом деле не светит. После всех оскорблений российского народа, властей и своих коллег, которые он себе позволил, находясь в Израиле, вряд ли он может рассчитывать на какие-то снисхождения для себя. Юморист пока не комментирует свое стремление избавиться от громкого статуса.
Имеется ещё одна версия, почему он молчит в последнее время. Иноагент обязан каждое полугодие отчитываться о своих финансах: по пунктику все доходы и расходы должны быть расписаны. И вероятность того, что супруг Примадонны не хочет раскрывать свои денежные дела, очень высока. Об этом сообщили журналисты новостного источника «Комсомольская правда».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В ТурПроме рассказали о том, в каких отелях Турции решили снизить цены на отдых для российских туристов. О том, что в...Подробнее
Автор блога из Российской Федерации испытал на себе множество самых разных проблем, когда пытался конвертировать...Подробнее
У сотрудника ЧВК «Вагнер» не получилось отправить письмо основателя организации Евгения Пригожина главе Министерства...Подробнее
В поселке Халино Курской области, всего в пяти километрах от военного аэродрома, был найден хвост неизвестного...Подробнее
В Северную столицу на винтокрылой машине госпитализировали ребенка с очень серьезными ожогами. Его доставили из Пскова...Подробнее
Ситуацию со сбитыми в Брянской области воздушными средствами прокомментировал в эфире радиостанции «Говорит Москва»...Подробнее
Российские работники могут ожидать повышения заработной платы с 1 июля 2023 года, когда произойдет очередное повышение...Подробнее
Пациентам больниц в Еманжелинском районе Челябинской области приходится покупать расходники за свои деньги. Как...Подробнее
Невзирая на то, что военкоры и телеграм-паблики сообщают о том, что сегодня в Брянской области рухнули два вертолета...Подробнее
Исследователи Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали алгоритм шифрования, который...Подробнее
Комментировать