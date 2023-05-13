Как Анжелика Варум выглядит без макияжа

Сегодня, 18:29

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Как Анжелика Варум выглядит без макияжа
Фото из открытых источников

Свежее фото с певицей Анжеликой Варум опубликовала её дочь от брака с Леонидом Агутиным. Поклонники певицы были приятно удивлены. 

Леонид Агутин и Анжелика Варум считаются одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Отношения звёзд стали еще крепче после появления на свет общего ребенка — дочери Елизаветы. Она пошла по стопам родителей и стала певицей. Примечательно, что карьеру Елизавета строит в США. Её совместные фото с Варум и Агутиным — это большая редкость. 

Исключение дочь музыкантов сделала накануне, 14 мая, в Международный День матери. Снимок вызвал бурные обсуждения в Сети. Мама и дочь утонули в объятиях друг друга. Исполнительница хитов «Всё в твоих руках» и «Зимняя вишня» позирует без макияжа. Такой её многие поклонники видят впервые. 

«Поздравляю маму, которая боролась за меня всю жизнь», — такими трогательными словами обратилась в соцсети к маме Елизавета Варум.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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