Дочь Любови Успенской в шоу «Две звезды. Отцы и дети» вышла на сцену в просвечивающем платье

Сегодня, 08:09

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Дочь Любови Успенской в шоу «Две звезды. Отцы и дети» вышла на сцену в просвечивающем платье
Фото из открытых источников

В эфире «Первого канала» прошел новый выпуск музыкально-развлекательного шоу «Две звезды. Отцы и дети». Любовь Успенская, принявшая участие в программе, всегда поражает зрителя своими необычными туалетами. 

Многие осуждают 69-летнюю звезду шансона, которая любит носить короткие юбки и глубокие декольте. Певица не обращает на это внимания. Теперь она пытается заразить своей любовью к экстравагантности свою дочь Татьяну Плаксину. Девушка на этот раз предстала на сцене в откровенном наряде. Она выбрала просвечивающее платье.

«Мы очень близки, как никогда, потому что музыка нас сблизила. Музыка может творить чудеса», — отметила Любовь Успенская.

Татьяна Плаксина сказала, что у нее появляется все больше уверенности в себе. По ее словам, волнение уходит, и каждый номер для нее становится праздником. Участницы решили выбрать песню «Розы не говорят». Плаксина выбрала необычное мини-платье с корсетным топом и кружевной юбкой. Наряд привлек внимание членов жюри.

В образ были включены длинные сапоги и украшения. Не менее экстравагантный наряд выбрала Любовь Успенская. Она была одета в длинное платье с ажурными элементами и большим разрезом на ноге. Успенская и Плаксина получили 20 баллов. В прошлом выпуске им тоже поставили высокие оценки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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