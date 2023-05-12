Охлобыстин: Прибывшая в Москву Пугачева была шокирована, что в России есть что-то важнее ее самой

Иван Охлобыстин считает, что Алла Пугачева, которая недавно посетила Москву, осталась в полном недоумении из-за того, что российская культура выжила без нее. Такое мнение актер и режиссер высказал в интервью каналу «НЕОРУЭЛЛ».

«Если говорить о примадонне российской эстрады Алле Пугачёвой, тут сразу все становится ясным — певица так была возвышена предыдущим обществом и властью страны, что она даже не могла поверить, что есть что-то важнее, чем она», — заявил Охлобыстин.

Он подозревает, что Алла Борисовна никогда раньше не допускала мысли о том, что без нее это все может дальше продолжаться. В то же время он сказал, что без Примадонны трудно представить себе прежнюю культуру, однако искусство в России и дальше будет развиваться.

Что касается Максима Галкина* (признан иноагентом), то Охлобыстин лаконично подчеркнул: «Галкин? Есть такой тип людей. Без мыла, как говорится».

Как известно, Алла Пугачева уже больше года проживает в Израиле вместе с семьей. В начале мая она посетила Москву, куда прилетела специально на похороны своего друга модельера Валентина Юдашкина, а затем вернулась в Израиль.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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