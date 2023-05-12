Внучка умершего модельера Вячеслава Зайцева поделилась воспоминаниями о работе с дедушкой

Вячеслав Зайцев, российский модельер с мировым именем, ушел из жизни 30 апреля 2023 года. Внучка кутюрье Маруся поделилась своими воспоминаниями о работе с дедушкой. Девушка, которая сама прошла обучение в «Лаборатории моды», созданной ее дедушкой, рассказала о том, как Вячеслав Михайлович работал, и как его окружали коллеги и друзья.

Согласно сообщению, Маруся следовала по стопам своего дедушки и он был ее главным критиком.

«Мы все очень боялись дедушку. Каждый месяц проходил просмотр наших работ, на который он приходил. Это было очень ответственно и страшно», — рассказала Зайцева.

Маруся также отметила, что ее дедушка был очень талантливым и творческим человеком, который всегда стремился к новым высотам в своей работе. Его творческий настрой и энтузиазм передавались на всех, кто работал с ним.

Вячеслав Зайцев был одним из самых известных модельеров в России. Он создал множество модных коллекций и работал со многими знаменитостями, включая президентов и членов королевских семей. Его работы всегда были оценены как высочайшее качество и элегантность, а его творческий вклад в мир моды останется навсегда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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