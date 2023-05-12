Певица РФ Лолита уехала из России в Болгарию на отдых с родными

Знаменитая исполнительница музыкальных композиций и актриса Лолита Милявская накануне отправилась в отпуск в Болгарию. В этом государстве известная артистка намерена провести время с матерью и дочерью. О том, что уезжает с территории Российской Федерации, Лолита Милявская никому не сообщила.

Исполнительница приехала к своим родным в загородный дом, который для них она приобрела ранее. Сейчас Милявская опубликовала на страницах Telegram-канала видео ролик, в котором показала свой личный болгарский особняк и пса по кличке Боцман.

Напомним, что 23-летняя дочь Лолиты Ева и 80-летняя мама проживают на территории Болгарии. Певица изредка навещает своих родных на праздниках и во время летнего отпуска. Об этом сообщили журналисты новостного онлайн-издания «7Дней.ру».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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