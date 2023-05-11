Владимир Гостюхин признался, что его не удивили антироссийские действия Смольянинова

Сегодня, 15:39

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Владимир Гостюхин признался, что его не удивили антироссийские действия Смольянинова
Фото из открытых источников

Заявления актера Артура Смольянинова (признан иноагентом) о «военной спецоперации» не удивили его коллегу Владимира Гостюхина.

Он рассказал, что несколько раз пересекался со Смольяниновым на съемочной площадке фильма «Елки 1914», пишет АиФ. По его словам, он уже тогда понял, что из себя представляет Смольянинов.

«Мы играли в «Елках.1914». Я сразу увидел, что человечишко гнилой. Я всегда очень общительный на площадке, веселюсь, шучу. А у него всегда какая-то злоба в глазах», – отметил Гостюхин.

Ранее Смольянинов заявил, что если ему придется воевать, то он готов взять в руки оружие и пойти на фронт на стороне Украины. На Россию в ее нынешнем состоянии, по его словам, ему наплевать, даже если от нее останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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