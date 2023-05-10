Ольга Бузова ответила на обвинения бывшего супруга Дмитрия Тарасова во вранье

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Дмитрий Тарасов накануне вновь заговорил о своей бывшей супруге Ольге Бузовой. Футболист дал интервью, в котором признался, что в отношениях с артисткой царило недоверие и вранье.
Спортсмен заявил, что всегда хотел семью и детей, а телеведущая просто мечтала выйти замуж. Из-за этого он предложил супруге заключить брачный контракт. Ответ Бузовой на подобные обвинения не заставил себя ждать.
«Печально, что твой единственный ликвидный актив — это воспоминания о бывшей жене… А я свое прошлое, каким бы оно не было, уважаю. Как можно жалеть о том, что нельзя изменить. Прошлое — это фундамент, на котором стоит настоящее и строится будущее», — написала певица в своих социальных сетях.
Стоит напомнить, что в августе 2022 года Дмитрий Тарасов попытался сделать шаг к примирению с бывшей женой и предложил Бузовой забыть все старые обиды. Однако Ольга отклонила эту попытку, заявив, что Тарасов «поливал грязью с самого начала расставания», а также «взламывал телефоны, публиковал личные фото и видео» и «оскорблял». Вместо примирения телеведущая попросила оставить ее в покое.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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