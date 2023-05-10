Иранский маньяк во имя Аллаха очищал городские улицы от проституток. Каким получился триллер об охоте на него?

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11 мая на российские широкие экраны выходит триллер «Убийца «Священный паук», рассказывающий о маньяке, убивавшем в иранском городке проституток. Об этом сообщает издание «Лента.ру».
Полнометражная картина режиссера Али Аббаси стала призером Каннского фестиваля. В основу фильма легли реальные события, происходившие в Иране в начале 2000-х годов. Главный герой «Убийца «Священный паук» нашел свой, оригинальный и ужасный, способ послужить Аллаху. После его ритуалов почти каждую ночь в городке Мешхед находили истерзанные трупы проституток. При этом общественность воспринимает деятельность маньяка неоднозначно.
По мнению специалистов, режиссер почти в документальном стиле повествует о будничной жизни маньяка и его будущих жертв. Однако однозначной оценки своему главному герою сам Аббаси не дает. В фильме он показал систему правосудия в целом и завершил фильм огромным знаком вопроса, обращенным ко всем зрителям.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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