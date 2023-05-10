Иранский маньяк во имя Аллаха очищал городские улицы от проституток. Каким получился триллер об охоте на него?

Вчера, 23:44

0

Image 16+
Иранский маньяк во имя Аллаха очищал городские улицы от проституток. Каким получился триллер об охоте на него?
Фото из открытых источников

11 мая на российские широкие экраны выходит триллер «Убийца «Священный паук», рассказывающий о маньяке, убивавшем в иранском городке проституток. Об этом сообщает издание «Лента.ру».

Полнометражная картина режиссера Али Аббаси стала призером Каннского фестиваля. В основу фильма легли реальные события, происходившие в Иране в начале 2000-х годов. Главный герой «Убийца «Священный паук» нашел свой, оригинальный и ужасный, способ послужить Аллаху. После его ритуалов почти каждую ночь в городке Мешхед находили истерзанные трупы проституток. При этом общественность воспринимает деятельность маньяка неоднозначно.

По мнению специалистов, режиссер почти в документальном стиле повествует о будничной жизни маньяка и его будущих жертв. Однако однозначной оценки своему главному герою сам Аббаси не дает. В фильме он показал систему правосудия в целом и завершил фильм огромным знаком вопроса, обращенным ко всем зрителям.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Иранский маньяк во имя Аллаха очищал городские улицы от проституток. Каким получился триллер об охоте на него?

Вчера, 23:44

Сестра актрисы Нонны Мордюковой рассказала о конфликте в семье из-за наследства: «Её угробили»

Вчера, 21:59

Телеведущая Ксения Бородина призвала остановить травлю актрисы Юлии Высоцкой

Вчера, 09:49

Дуэт актрисы РФ Апексимовой с внучкой Долиной раскритиковали на Первом канале

Вчера, 07:49

Звезда «Дома-2» Никита Барышев приехал в отпуск домой после семи месяцев в зоне СВО

10-05-2023, 18:44

Актер Владимир Гостюхин: «То, что сейчас снимают про войну, — это, в основном, кошмар»

9-05-2023, 11:04

Знаменитости из РФ поддержали Романа Костомарова, который опубликовал первый пост после ампутации

8-05-2023, 20:29

Появилось первое фото Костомарова из больницы

8-05-2023, 19:44

Народная артистка Татьяна Васильева рассказала об ограблении ее виллы в Италии

7-05-2023, 12:24

Полина Гагарина высказалась о воссоединении со вторым мужем Дмитрием Исхаковым

6-05-2023, 23:29

Оправившийся после недомогания Шепелев вышел из тени

6-05-2023, 07:14

Вайкуле раскрыла, зачем Пугачева прилетела в Москву

5-05-2023, 15:59

Вернувшаяся в Россию Алла Пугачева проигнорировала похороны Вячеслава Зайцева

5-05-2023, 14:39

Отар Кушанашвили посочувствовал грузинам из-за миграции россиян в страну

5-05-2023, 12:19

Евгений Петросян опроверг слухи о своем пребывании в реанимации

5-05-2023, 06:44

Телеведущий РФ Васильев проинформировал, что Аллы Пугачевой не было на похоронах Зайцева из-за внимания

4-05-2023, 16:09

Граждане РФ возмутились поведением эстрадного певца Филиппа Киркорова

4-05-2023, 15:34

«Если метастазы сдавили нервное окончание в мозгу, это мгновенная смерть» — онколог РФ Шабанов о том, почему врачи не успели спасти Юдашкина

4-05-2023, 15:24

Пока Петросян в больнице, его супруге Брухуновой досталось от незнакомки на улице

4-05-2023, 07:24

Елена из «Дневников вампира» сильно изменилась

3-05-2023, 22:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Турпром»: В турецких аэропортах узаконили официальный грабеж иностранных туристов

«Турпром»: В турецких аэропортах узаконили официальный грабеж иностранных туристов

10-05-2023, 10:34

0

Туристы, прибывшие в Турцию, жалуются на небывалую дороговизну. Они ужасаются высоким ценам проживания в гостиницах,...

Подробнее
В Воронежской области два украинских беспилотника атаковали военный полигон

В Воронежской области два украинских беспилотника атаковали военный полигон

10-05-2023, 09:39

0

Военный полигон в Воронежской области был атакован двумя беспилотными летательными аппаратами ночью сегодня, 10 мая. Об...

Подробнее
В Подмосковье дачник из Серпухова отразил атаку БПЛА необычным способом

В Подмосковье дачник из Серпухова отразил атаку БПЛА необычным способом

10-05-2023, 14:19

0

Об успешном отражении «атаки» беспилотника в Подмосковье весьма необычным способом рассказал телеграм-канал SHOT....

Подробнее
Врач РФ Александра Чистякова предупредила о побочных эффектах настоев для чистки сосудов

Врач РФ Александра Чистякова предупредила о побочных эффектах настоев для чистки сосудов

9-05-2023, 19:39

0

Народные методы чистки сосудов до добра не доведут. Об этом сообщает издание «Лента.ру». Состояние кровеносных сосудов...

Подробнее
Власти Ярославской области несколько лет не могут справиться с ростом безработицы в регионе

Власти Ярославской области несколько лет не могут справиться с ростом безработицы в регионе

10-05-2023, 18:33

0

В рейтинге изменения динамики рынка труда по итогам 2022 года, составленном РИА Новости , Ярославская область заняла 76...

Подробнее
«МF»: Диетолог из РФ Василиса Пономарева объясняет, как можно похудеть и взять здоровье в свои руки

«МF»: Диетолог из РФ Василиса Пономарева объясняет, как можно похудеть и взять здоровье в свои руки

9-05-2023, 12:19

0

Диетолог Василиса Пономарева рассказала о том, как похудеть и взять здоровье в свои руки. Она отметила, что...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд

США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд

9-05-2023, 18:19

0

Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Он внушительный. Сумма поставки...

Подробнее
Ландсбергис сделал заявление о новых санкциях

Ландсбергис сделал заявление о новых санкциях

9-05-2023, 14:59

0

Руководитель латышского внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис сделал заявление о новых санкциях,...

Подробнее
В Москве из-за желто-синей куртки задержали уборщика и обвинили в дискредитации ВС РФ

В Москве из-за желто-синей куртки задержали уборщика и обвинили в дискредитации ВС РФ

10-05-2023, 10:39

0

В Москве уборщика психиатрической клиники, пришедшего на работу в куртке в цветах флага Украины (желто-синей),...

Подробнее
10 мая на Землю обрушилась магнитная буря

10 мая на Землю обрушилась магнитная буря

10-05-2023, 11:59

0

В ночь на 10 мая на Земле началась магнитная буря, сообщают лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического...

Подробнее