Иранский маньяк во имя Аллаха очищал городские улицы от проституток. Каким получился триллер об охоте на него?

11 мая на российские широкие экраны выходит триллер «Убийца «Священный паук», рассказывающий о маньяке, убивавшем в иранском городке проституток. Об этом сообщает издание «Лента.ру».

Полнометражная картина режиссера Али Аббаси стала призером Каннского фестиваля. В основу фильма легли реальные события, происходившие в Иране в начале 2000-х годов. Главный герой «Убийца «Священный паук» нашел свой, оригинальный и ужасный, способ послужить Аллаху. После его ритуалов почти каждую ночь в городке Мешхед находили истерзанные трупы проституток. При этом общественность воспринимает деятельность маньяка неоднозначно.

По мнению специалистов, режиссер почти в документальном стиле повествует о будничной жизни маньяка и его будущих жертв. Однако однозначной оценки своему главному герою сам Аббаси не дает. В фильме он показал систему правосудия в целом и завершил фильм огромным знаком вопроса, обращенным ко всем зрителям.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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