Полина Гагарина высказалась о воссоединении со вторым мужем Дмитрием Исхаковым

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Несколько недель назад российская певица Полина Гагарина опубликовала в личном блоге фотографию со дня рождения дочери Мии. На размещенном в Сети кадре артистка была рядом со своим бывшим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Бывшие супруги так гармонично смотрелись на снимке, словно между ними вновь вспыхнули былые чувства, и они готовы воссоединиться. Поклонники артистки стали активно обсуждать возможное возобновление их отношений, но их ожидания не оправдались.
В одном из последних интервью исполнительница четко дала понять, что в ее отношениях с бывшим мужем ничего не поменялось.
«Наша фотография с Дмитрием вызвала бурю обсуждений и сплетен, что мы сошлись. Кто-то не порадовался, может быть. Развелись, значит, развелись», — прокомментировала Полина Гагарина.
Помимо этого, в эфире шоу «Русские перцы» на «Русском радио», Гагарина добавила, что хорошо общается, как с первым мужем, так и со вторым.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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