Оправившийся после недомогания Шепелев вышел из тени

ВЗГЛЯД: Россияне удивляют туроператоров своим выбором мест для отдыха летом 2023
Представители турбизнеса рассказали о том, какие направления выбирают сейчас туристы. Пользуется сейчас спросом отдых в...Подробнее
40-летний Дмитрий Шепелев после ухода с «Первого канала» перестал быть звездным ведущим. Шоумен пытался найти себе место в других программах и даже запустил собственное YouTube-шоу, однако особенного успеха не добился. Поклонники в какой-то момент даже решили, что Дмитрий завершил телевизионную карьеру и переключил все внимание на гражданскую жену Екатерину Тулупову и детей, тем более два года назад он во второй раз стал отцом. Да и здоровье начало подводить Шепелева.
Сначала он вынужден был пройти несколько серьезных обследований из-за подозрений врачей, к счастью неподтвердившихся, а потом пожаловался на проблемы с рукой и невозможность играть в любимый теннис.
Однако, несмотря на все трудности, телеведущий пока не собирается уходить на покой. Шоумен рассказал подписчикам, что совсем скоро его можно будет увидеть на «России 1» в программе о лучших учителях. Первый сезон проекта, в котором Дмитрий выступил в роли ведущего, вышел в прошлом году, а сейчас стартовали съемки продолжения.
Шепелев опубликовал в соцсети кадры с бэкстейджа, сделанные, когда он записывал подводку к передаче. В ходе работы Дмитрий ошибся, а сотрудники, следившие за съемкой, сразу же указали ему на недочет, чем лишь разозлили шоумена. Он довольно жестко ответил на критику и повторил свой текст. В комментариях к ролику Шепелев отнесся с юмором к своему выпаду и отметил, что его характер так и не изменился.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Представители турбизнеса рассказали о том, какие направления выбирают сейчас туристы. Пользуется сейчас спросом отдых в...Подробнее
В Ярославле продолжается противостояние главного врача больницы №3 Александра Корнилова и трудового коллектива....Подробнее
Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к президенту России Владимиру Путину, а также Министру обороны страны...Подробнее
В последнее время ОАЭ стали для россиян привлекательной страной как для отдыха, так и для постоянного проживания. В...Подробнее
Ильский нефтеперерабатывающий завод на территории Краснодарского края России снова оказался под атакой украинского...Подробнее
Российские авиакомпании принялись массово отменять внутренние авиарейсы. Причиной стало сокращение субсидий от...Подробнее
Практически по всей территории России пенсионеров в возрасте от 65 лет и старше ждет диспансеризация — граждане на...Подробнее
Японское издание сообщает о намерении политического руководства Японии и Франции подписать договор о сотрудничестве в...Подробнее
Весной 2022 года руководители частных комбинатов школьного питания потребовали от Смольного антикризисных мер в связи с...Подробнее
Стало известно о запуске производства компанией Петербурга ООО "Эрлайн" (бренд Startvolt) свечей зажигания на...Подробнее
Комментировать