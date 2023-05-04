Оправившийся после недомогания Шепелев вышел из тени

40-летний Дмитрий Шепелев после ухода с «Первого канала» перестал быть звездным ведущим. Шоумен пытался найти себе место в других программах и даже запустил собственное YouTube-шоу, однако особенного успеха не добился. Поклонники в какой-то момент даже решили, что Дмитрий завершил телевизионную карьеру и переключил все внимание на гражданскую жену Екатерину Тулупову и детей, тем более два года назад он во второй раз стал отцом. Да и здоровье начало подводить Шепелева.

Сначала он вынужден был пройти несколько серьезных обследований из-за подозрений врачей, к счастью неподтвердившихся, а потом пожаловался на проблемы с рукой и невозможность играть в любимый теннис.

Однако, несмотря на все трудности, телеведущий пока не собирается уходить на покой. Шоумен рассказал подписчикам, что совсем скоро его можно будет увидеть на «России 1» в программе о лучших учителях. Первый сезон проекта, в котором Дмитрий выступил в роли ведущего, вышел в прошлом году, а сейчас стартовали съемки продолжения.

Шепелев опубликовал в соцсети кадры с бэкстейджа, сделанные, когда он записывал подводку к передаче. В ходе работы Дмитрий ошибся, а сотрудники, следившие за съемкой, сразу же указали ему на недочет, чем лишь разозлили шоумена. Он довольно жестко ответил на критику и повторил свой текст. В комментариях к ролику Шепелев отнесся с юмором к своему выпаду и отметил, что его характер так и не изменился.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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