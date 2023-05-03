Отар Кушанашвили посочувствовал грузинам из-за миграции россиян в страну

Тележурналист Отар Кушанашвили высказался о миграции россиян в Грузию.
В интервью с Аленой Жигаловой для YouTube-канала «Алена, блин!» он сказал, что действительно знает о мигрантах из РФ, которые переехали в Грузию и сейчас их там много как никогда ранее, передает РИА ФАН. По его словам, Грузия хоть и гостеприимная страна, но «не резиновая».
Кушанашвили отметил, что понимает местных жителей, у которых уже «переполнилась чаша терпения» из-за приезжих из РФ мигрантов.
«Грузия ожесточается по отношению к тем, кто приезжает туда, берет электросамокат и начинают ездить по тем мостовым, где великий Гия Канчели придумывал партитуры своих симфоний… И вдруг 400 тысяч жителей России хлынули туда, у грузинов стало переполняться терпение», — заявил Кушанашвили.
Он добавил, что ему в России нравится, поэтому он не намерен покидать страну и уезжать куда-то от своих детей.
Напомним, после того как в РФ объявили мобилизацию, чтобы пополнить войска, которые задействованы в «военной спецоперации» на территории Украины, тысячи россиян покинули страну, и многие из них решили переехать в Грузию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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