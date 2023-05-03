Евгений Петросян опроверг слухи о своем пребывании в реанимации

Юморист Евгений Петросян опроверг информацию о своем пребывании в палате реанимации. Народный артист РСФСР заверил, что проходит плановое обследование и готовится к выписке.

«Какая еще реанимация? Завтра я выписываюсь. Просто плановая проверка, которую я прохожу раз в году», — утверждает артист.

Раньше Telegram-канал Mash сообщал, что Евгений Петросян попал в реанимацию после установки зубного импланта. По данным источника, у артиста не прекращалось кровотечение из раны в нижней челюсти. Ему диагностировали воспаление и госпитализировали.

«Легенде юмора стало плохо в его квартире в Хамовниках, сильно кружилась голова. Жена вызвала скорую. Врачи настояли на поездке в больницу», — говорится в сообщении.

При этом супруга юмориста Татьяна Брухунова также опровергла слухи о плохом самочувствии знаменитости. Она уверила поклонников артиста, что с Петросяном все хорошо и он проходит плановое обследование.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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