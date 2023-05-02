Телеведущий РФ Васильев проинформировал, что Аллы Пугачевой не было на похоронах Зайцева из-за внимания

Сегодня на кладбище в подмосковном Щелково состоялись похороны российского кутюрье Вячеслава Зайцева. На траурной церемонии присутствовали многие люди. При этом знаменитости были представлены только Надеждой Бабкиной да Сергеем Зверевым. Не увидели журналисты на похоронах модельера и Аллу Борисовну Пугачеву, которая, как утверждает «Комсомолка», вернулась в Россию на несколько дней. И главной причиной называется желание певицы провести в последний путь друзей-модельеров.

Историк моды Александр Васильев читал новости о возвращении Примадонны. Поэтому он был искренне удивлен, узнав от журналистов «МК», что Пугачевой не было на прощании с кутюрье.

«Она специально ради этого ехала в Москву! Наверное, не захотела излишнего внимания», - предположил он.

Васильев также выразил сожаление, что многие артисты, которых Зайцев «одевал», проигнорировали траурную церемонию и не сочли необходимым прийти проститься с кутюрье. Сам он тоже не присутствовал в Щелково. Васильев объяснил свое отсутствие тем, что находится не в России - в Париже, а добраться до страны быстро не получается - прямых авиарейсов нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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