«Если метастазы сдавили нервное окончание в мозгу, это мгновенная смерть» — онколог РФ Шабанов о том, почему врачи не успели спасти Юдашкина

Врач-онколог Дмитрий Шабанов прокомментировал смерть модельера Валентина Юдашкина.

В беседе с Woman.ru он отметил, что при распространении рака многое зависит от того, куда разошлись метастазы.

Валентин Юдашкин боролся с раком с 2016 года. Он много работал, чтобы не зацикливаться на своей болезни. Ему удалось выпустить в 2021 году новую коллекцию. Но болезнь все же победила.

Шабанов предполагает, что метастазы могли поразить мозг.

«Если метастазы сдавили нервное окончание в мозгу, это мгновенная смерть», — сказал врач.

Стоит отметить, что Валентина Юдашкина прооперировали летом 2021 года. Ему сделали операцию по удалению метастаз, мигрировавших из почки в затылочную долю головного мозга. Ее проводил лично директор НМИЦ им. Бурденко, все прошло успешно. Тем не менее спустя несколько месяцев он снова был госпитализирован и пробыл в больнице до февраля 2022 года.

Несмотря на то, что Валентин Юдашкин продолжал лечение, побороть болезнь ему не удалось. Похороны знаменитого дизайнера будут проходить 6 мая.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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